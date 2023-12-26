Россиянам раскрыли способ не переедать в праздники

Важный аспект подготовки к празднованию — правильная закупка продуктов. Выбирайте натуральные продукты с минимальным содержанием простых сахаров и трансжиров. Покупайте свежие овощи и фрукты, а также мясо, рыбу и молочные продукты с невысоким содержанием жира, отметила Линда Хасанова.

В новогодние праздники, как правило, еды становится в разы больше, и она к тому же богата жирами и сахарами. А это, в свою очередь, ведёт к повышению калорийности рациона, перееданию и появлению лишних килограммов на весах, отметила врач. Вот что ещё позволит не переедать в праздничные дни:

Отдавайте предпочтение приготовлению блюд на пару, запеканию или тушению. Если обжариваете продукты, то делайте это не очень долго. Следите за количеством соусов, которые вы добавляете в блюда. Выбирайте натуральные нерафинированные масла, а не магазинные майонезы или готовые промышленные соусы. Ограничьте потребление сладких газированных напитков и пакетированных соков. Если очень хочется такого напитка, разбавьте его водой. Не используйте для приготовления новогодних блюд полуфабрикаты, колбасы и мясные продукты. Например, в оливье вместо традиционной докторской колбасы отлично подойдёт отварное мясо. Конфеты, леденцы и другие сладости лучше заменить на более полезные варианты в виде пастилы и мармелада без добавленного сахара, горького шоколада или натуральных ягод, фруктов.

Для тех, кто не может устоять перед обилием праздничных блюд: придерживайтесь «метода тарелки» во время еды. Половину тарелки диаметром в среднем 22–24 см заполните овощами, а ещё по четверти тарелки — белковыми продуктами в виде мяса, рыбы и гарниром: крупами, макаронами, картофелем или мучными изделиями.

Расширьте свой рацион, ведь у каждой группы продуктов свои важные функции. Так вы сможете увидеть, как много полезного и вкусного уже есть в вашей тарелке, и контролировать объём съеденного за столом.

Старайтесь хорошо пережёвывать и измельчать пищу во рту, обильно смачивая слюной. На один небольшой кусочек пищи должно приходиться не менее 20–30 жевательных движений.

Помните, что еда — это не единственный источник радости. В праздники можно погулять, покататься на коньках или лыжах, сходить на театрализованные представления и концерты, сделать поделки с детьми, встретиться с друзьями, пойти в баню. Выберите свой лучший вариант досуга.