Жизнь
Опубликовано 03 февраля 2024, 08:00
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Россиянам раскрыли уникальные свойства мяса верблюда

Для многих мясо — это свинина, говядина, курица или индейка. Да, это самые популярные сорта, но есть ещё конина, баранина, крольчатина, лосятина и множество других видов. По вкусовым и питательным свойствам такое мясо не уступает привычным блюдам, хотя встретить в магазинах его можно и нечасто. К таким деликатесам можно отнести и верблюжатину. О её полезных свойствах News.ru рассказала диетолог Людмила Микитюк.
Россиянам раскрыли уникальные свойства мяса верблюда

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По словам диетолога, мясо верблюда можно и нужно добавлять в рацион из-за его уникальных свойств. Верблюжатина способна регулировать уровень сахара в крови, нормализовать работу пищеварительной системы и поддерживать работу нервов. Такое мясо отлично подойдёт для детского питания или питания после операций, заметила эксперт. «Сердечникам» оно тоже добавит здоровья.

Ещё, уточнила Микитюк, в мясе верблюда много железа, белка, витаминов и минералов , но мало жира и холестерина. Плюс пользу несёт не только мясо, но и печень, и почки экзотического животного.

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Автор:Анна Рожкова
Редакция
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