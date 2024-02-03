Россиянам раскрыли вред босоногой обуви

Босоногая обувь (barefoot), или минималистическая обувь, — это обувь с очень тонкой подошвой, но без какой-либо амортизации и каркаса. Ходьба и бег в такой обуви напоминает передвижение босиком.

Носить босоногую обувь могут и взрослые, и дети, и женщины, и мужчины — нет привязки к полу или возрасту.

Но есть другие нюансы.

Широкий носок, когда пальцы стоп сохраняют своё естественное положение, не сдавливаются, и стопа получает хорошую площадь опоры, — это безусловный плюс такой обуви. А вот очень тонкая подошва босоногой обуви — это большой минус.

Когда мы ходим босиком, то массируем биологически активные точки на стопе. Это очень полезно. Но если ходить в такой обуви исключительно по асфальту, брусчатке, бетону и другим твёрдым поверхностям, то ни о каком массаже активных точек не может идти и речи. Помимо этого, просто прогулок в босоногой обуви и даже босиком для стимуляции биологически активных точек просто недостаточно.

Есть и другие минусы. У большинства людей есть сколиоз и другие искривления и заболевания позвоночника. И когда такие люди носят обувь на тонкой подошве, часами бьются пятками о твёрдый асфальт, то потом страдают от боли и жжения в стопах и даже от вечерней головной боли, не понимая, с чем она связана. Всё потому, что отсутствие амортизации значительно усиливает нагрузку на суставы и позвоночник.