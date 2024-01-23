Опубликовано 23 января 2024, 16:40
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Россиянам рассказали, без какого документа ребёнка не пустят за границу
В России изменился порядок выезда детей до 14 лет за границу. Теперь ребёнка не выпустят из страны, если у него не будет документов, подтверждающих российское гражданство. Раньше таких бумаг не требовалось. Получить документы можно в территориальных органах МВД России. Рассказываем, какие удостоверения пригодятся для вывоза несовершеннолетнего за рубеж.
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Документы, которые подтверждают наличие российского гражданства у ребёнка:
- паспорт РФ;
- дипломатический или служебный паспорт;
- свидетельство о приобретении гражданства РФ по рождению;
- свидетельство о рождении с отметкой, подтверждающей наличие российского гражданства;
- документ, выданный полномочным органом иностранного государства (с переводом на русский язык), с отметкой, подтверждающей наличие гражданства.
Порядок пропуска детей через российскую границу поменялся из-за того, как в ноябре 2023 года президент подписал указ с перечнем документов, подтверждающих наличие у ребёнка до 14 лет гражданства РФ, пояснили в пограничной службе ФСБ.
С декабря 2023 года в России также изменились требования к заграничным паспортам. Несколько человек не смогли улететь за границу из-за опечаток в документах.