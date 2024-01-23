Россиянам рассказали, без какого документа ребёнка не пустят за границу

Документы, которые подтверждают наличие российского гражданства у ребёнка:

паспорт РФ;

дипломатический или служебный паспорт;

свидетельство о приобретении гражданства РФ по рождению;

свидетельство о рождении с отметкой, подтверждающей наличие российского гражданства;

документ, выданный полномочным органом иностранного государства (с переводом на русский язык), с отметкой, подтверждающей наличие гражданства.

Порядок пропуска детей через российскую границу поменялся из-за того, как в ноябре 2023 года президент подписал указ с перечнем документов, подтверждающих наличие у ребёнка до 14 лет гражданства РФ, пояснили в пограничной службе ФСБ.

С декабря 2023 года в России также изменились требования к заграничным паспортам. Несколько человек не смогли улететь за границу из-за опечаток в документах.