Россиянам рассказали, чем опасна аллергия на мандарины. Как она проявляется?

По словам врача, серьёзность проявлений аллергии на мандарины зависит от того, насколько чувствителен организм. У одних людей реакция лёгкая — зуд или покраснение кожи в области рта или на других участках тела. А вот у других ситуация похуже — от крапивницы и отёков до затруднений дыхания, самое ужасное — анафилактический шок.

Часто переедание мандаринов приводит к крапивнице. Вариантов её течения два:

волдыри на одном участке тела, кожа краснеет и зудит;

крапивница + отёк Квинке: волдыри по всему телу, включая волосистую часть головы, также может быть отёк пальцев, ушных раковин и губ.

Узнать, насколько ваш организм чувствителен к этим цитрусовым, можно, обратившись к аллергологу или иммунологу.

А если вы уже в курсе, что аллергия есть, и давно забыли, что такое вкус мандаринов, всё равно будьте бдительны. Котова порекомендовала читать состав продуктов и отказываться от еды, в которой может быть экстракт или аромат мандаринов.

Для тех, у кого нет аллергии, безопасная доза мандаринов в день — всего лишь 2–3 штучки, предупредила диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разарёнова. Если не перебарщивать с этими любимыми многими фруктами, они пойдут только на пользу.