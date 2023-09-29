Россиянам рассказали, чем сухой кашель отличается от влажного и какой опаснее

Врач рассказал «Аргументам и фактам», что обычно кашель вместе с повышенной температурой говорит о наступлении ОРВИ. Обычно в это время появляется именно непродуктивный (сухой) кашель, при котором воспалительный процесс ограничивается верхними дыхательными путями.

«Здесь возможно применение таких противокашлевых средств, как Либексин, Бутамират или Ренгалин», — отметил доктор.

А если кашель влажный, то наблюдается поражение нижних отделов респираторного тракта, и тогда врачи должны проверить пациента на острый бронхит, обострение хронического бронхита или пневмонию.

Когда врач определяет вид кашля, он должен определить, чем его лечить. Есть разные виды препаратов:

«от кашля» — стоптуссивные, или противокашлевые.

«для кашля» — мукоактивные, разжижающие мокроту и способствующие её лучшему отхождению.

Так вот, мукоактивные препараты применяются с целью усилить отхождение мокроты. А противокашлевые блокируют кашлевой рефлекс, облегчая состояние больного. Но применять их при влажном кашле нецелесообразно.

Мукактивные лекарственные средства не помогут при сухом кашле, потому что отсутствует «субстрат» (мокрота), на который они могут воздействовать. Тем не менее есть такие средства, которые могут при необходимости применяться как при сухом, так и влажном кашле и при этом обладают противовоспалительными свойствами. Однако их должен назначить врач.