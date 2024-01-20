Россиянам рассказали, почему нельзя терпеть, если хочется по-маленькому

По словам специалиста, мочевой пузырь не разорвётся, но очень сильно растянется. Лопнуть переполненный мочевой пузырь может только в случае удара в живот или любой другой травмы.

Стенки этого органа эластичны, могут отлично растягиваться и вмещать больший объём жидкости. Но это не значит, что можно терпеть и игнорировать позывы — работа мочевого пузыря и почек всё равно может нарушиться.

Если некоторое время терпеть, то обычно потом позывы прекращаются, хотя в туалет вы так и не сходили. Это происходит потому, что мочевой адаптировался к новым реалиям, растянулся и перестал подавать в мозг сигнал о необходимости опорожнения. При этом его сократительная способность временно снизилась. Через некоторое время мочевой снова подаст сигнал о необходимости сходить по-маленькому.

Если такие ситуации, когда долго терпите, станут регулярными, то может развиться хроническая задержка мочи: мочевой растянется до объёма более 1 л при норме 300−350 мл. Среди ещё более серьёзных последствий — развитие почечной недостаточности. Так что лучше всего ходить в туалет при первых позывах, а перед дальними поездками или сном заблаговременно.

Здесь рассказали, откуда берётся недержание мочи у женщин и что делать тем, кто с ним столкнулся.