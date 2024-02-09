Опубликовано 09 февраля 2024, 12:50
1 мин.
Россиянам объяснили, что делать, если в квартире с ребёнком захлопнулась дверь
Оказаться разделённым с ребёнком закрытой дверью можно по разным причинам: например, вышли к мусоропроводу, и она захлопнулась, или малыш сам закрылся изнутри и не понимает, как всё вернуть обратно. В любом случае придётся спасать положение, ведь маленькому ребёнку опасно оставаться одному. Сайт «Объясняем.рф» рассказал, как действовать в этой ситуации и как обезопасить себя от подобных проблем.
Что делать, если захлопнулась дверь, а ребёнок один в квартире
Первым делом позвоните на единый номер экстренных служб 112. К вам должны быстро приехать спасатели.
Дальше придётся доказать, что квартира действительно ваша. Идеальный вариант — показать соответствующую страницу в паспорте. Но какой паспорт, если вы вышли выбросить мусор? Тогда идите к соседям — пусть они подтвердят, что вы здесь живёте.
Если спасатели убедятся, что у них есть законные основания вскрыть дверь, они обязательно сделают это, причём бесплатно. В противном случае придётся вызвать ещё и полицейских.
Как не оказаться в такой ситуации
Проблему всегда лучше предупредить, чем расхлёбывать последствия. Поэтому обезопасьте себя от неё.
- Всегда берите с собой ключи от квартиры. Даже если вышли на минуточку.
- Не ставьте замок, который закрывается автоматически.
- Если замок стал барахлить, не откладывайте вызов мастера.
- Снимите с двери всё, на что ребёнок может закрыться изнутри, — цепочки, шпингалеты, щеколды.
Ранее стало известно, когда таксист может отказаться везти ребёнка. Дело не только в кресле.