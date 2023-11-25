Россиянам рассказали, что съесть на завтрак вместо яиц. Сердце будет здоровее
Зожники знают, что плотный завтрак подарит запас энергии и бодрости на целый день. Правда, речь идёт о правильном приёме пищи, а не о бутербродах с колбасой или сосисках. Именно поэтому многие предпочитают с утра есть цельнозерновые продукты и орехи. И, как оказалось, правильно делают. Это выяснили немецкие и итальянские диетологи.
Как говорится в исследовании, опубликованном на сайте Springer, замена яиц на орехи на завтрак снижает риск болезней сердца и сосудов на 17%. Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие добровольцы. Половина из них заменила мясо на цельнозерновые продукты или хлопья, яйца — на орехи, а вместо сливочного масла стала добавлять в блюда оливковое. Вторая группа оставила своё питание без изменений.
Результаты показали, что замена 50 гр мяса на 30 гр цельнозерновых продуктов снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 36%, а замена сливочного масла оливковым — на 4%, а яиц орехами — на 17%. Риски развития диабета второго типа при таком завтраке падали на 18%.
О том, почему не стоит есть на завтрак поджаренный хлеб, рассказали в этом материале.