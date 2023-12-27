Россиянам рассказали, что ждёт Ивлееву и её гостей после «голой» вечеринки

Что за «голая» вечеринка

«Почти голая вечеринка» с участием звёзд шоу-бизнеса, блогеров и других знаменитостей прошла в клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря. Дресс-код мероприятия намекал на то, что наряды должны быть максимально откровенными, но каждый понял эти слова по-своему. Например, рэпер Vacio заявился в одном носке на голое тело. Теперь из-за этого он заплатит 200 000 штрафа и встретит Новый год не дома.

Также среди гостей скандального мероприятия были Филипп Киркоров, Лолита, Ксения Собчак и другие звёзды. Все они уже принесли свои извинения, некоторые столкнулись с отменой мероприятий.

Смогут ли звёзды оправиться после удара

Как рассказала международный эксперт по личному бренду, основатель «Академии бизнеса и стратегического маркетинга», спикер университета «Синергия» Юлия Корчагина-Озджан, «почти голая» вечеринка может ударить по личному бренду Ивлеевой в моменте и привести к новым запретительным законопроектам. Но в целом, считает собеседница, серьёзных последствий для Анастасии и других участников событий не будет.

Дело в том, что вся эта история происходит под Новый год и через какое-то время о ней просто забудут. «Это событие через полгода станет просто очередным событием, и оно сработает не в минус Ивлеевой, а сработает в плюс», — уверена Корчагина-Озджан.

Эксперт по личному бренду, маркетолог и владелица маркетингового и пиар-агентства Евгения Дрожжина настроена не так оптимистично. По её мнению, артисты и сама Настя Ивлеева столкнутся с сильным ударом по своему бренду.

«В данном случае правильное решение со стороны звёзд — это признать свою ошибку. Что, действительно, пойти на эту вечеринку или пойти в таком наряде, или когда ты уже пришёл, увидеть, что там происходит, и остаться, — это было ошибкой», — отметила она.

Также, по мнению Дрожжиной, было бы хорошо, если бы, помимо извинений, звёзды предложили как-то решить проблему.

«Грубо говоря, что мы поняли, осознали, что мы сделали неправильно. Да, мы за это извиняемся и предлагаем сделать вот так», — уточнила она.

По личному бренду Ивлеевой вечеринка, по мнению собеседницы, ударит сильнее всего. «Возможно, сейчас её счета и имущество будут заморожены », — сказала собеседница.

Она добавила, что «никто из крупных брендов, конечно же, не хочет быть причастным к этому скандалу».