Россиянам рассказали, почему слово «чушпан» завирусилось

Значение слова «чушпан» объяснил писатель Роберт Гараев, автор сборника воспоминаний «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970−2010-х». Чушпанами называют тех, кто не участвует в какой-либо группировке, рассказывал он изданию NGS.ru.

Звание «чушпан» — унизительное, пояснил писатель. Члены группировок не считали чушпанов за людей, отнимали у них деньги и вещи и могли как-то по-другому обижать.

Почему тогда это слово так завирусилось? По словам Ольги Сухих, появление «модных слов» естественно для современного русского языка.

« Многие слова сначала употреблялись локально, среди представителей какого-либо одного сегмента аудитории, а затем распространялись, в один момент становясь настолько "заразными", что об этом начинали говорить как о феномене. Такое явление наблюдается даже в науке (в своё время такими „модными“ стали слова "дискурс", "концепт" и т. п.), а тем более характерно это для сленговой лексики », — отметила она.

Слово короче и определённее, чем описание, поэтому его удобнее использовать в устной речи. Соответственно, ему гораздо проще распространиться и закрепиться, добавила эксперт. Особенно когда речь идёт про эмоционально окрашенные слова, к которым относится и «чушпан».