Жизнь
18:40, 15 декабря 2023
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Россиянам рассказали, почему слово «чушпан» завирусилось

В лексиконе россиян появилось новое слово — «чушпан». Его широкому распространению поспособствовал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», герои которого его, собственно, и употребляли. Профессор Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского, д. ф. н. Ольга Сухих объяснила, почему слово «чушпан» стало таким популярным.

Россиянам рассказали, почему слово «чушпан» завирусилось
© Кадр «Слово пацана»/kinopoisk.ru

Значение слова «чушпан» объяснил писатель Роберт Гараев, автор сборника воспоминаний «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970−2010-х». Чушпанами называют тех, кто не участвует в какой-либо группировке, рассказывал он изданию NGS.ru.

Звание «чушпан» — унизительное, пояснил писатель. Члены группировок не считали чушпанов за людей, отнимали у них деньги и вещи и могли как-то по-другому обижать.

Почему тогда это слово так завирусилось? По словам Ольги Сухих, появление «модных слов» естественно для современного русского языка.

«Многие слова сначала употреблялись локально, среди представителей какого-либо одного сегмента аудитории, а затем распространялись, в один момент становясь настолько "заразными", что об этом начинали говорить как о феномене. Такое явление наблюдается даже в науке (в своё время такими „модными“ стали слова "дискурс", "концепт" и т. п.), а тем более характерно это для сленговой лексики», — отметила она.

Слово короче и определённее, чем описание, поэтому его удобнее использовать в устной речи. Соответственно, ему гораздо проще распространиться и закрепиться, добавила эксперт. Особенно когда речь идёт про эмоционально окрашенные слова, к которым относится и «чушпан».

«Большие шансы на "модность" и распространённость имеет слово, прозвучавшее в известном фильме, или игре, или телепередаче и т. п. Во многом мода на слово "чушпан" объясняется популярностью сериала, давшего ему "путёвку в жизнь" в современном обществе, особенно в молодёжной среде», — заключила эксперт.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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