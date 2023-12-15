Россиянам рассказали, почему слово «чушпан» завирусилось
В лексиконе россиян появилось новое слово — «чушпан». Его широкому распространению поспособствовал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», герои которого его, собственно, и употребляли. Профессор Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского, д. ф. н. Ольга Сухих объяснила, почему слово «чушпан» стало таким популярным.
Значение слова «чушпан» объяснил писатель Роберт Гараев, автор сборника воспоминаний «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970−2010-х». Чушпанами называют тех, кто не участвует в какой-либо группировке, рассказывал он изданию NGS.ru.
Звание «чушпан» — унизительное, пояснил писатель. Члены группировок не считали чушпанов за людей, отнимали у них деньги и вещи и могли как-то по-другому обижать.
Почему тогда это слово так завирусилось? По словам Ольги Сухих, появление «модных слов» естественно для современного русского языка.
«Многие слова сначала употреблялись локально, среди представителей какого-либо одного сегмента аудитории, а затем распространялись, в один момент становясь настолько "заразными", что об этом начинали говорить как о феномене. Такое явление наблюдается даже в науке (в своё время такими „модными“ стали слова "дискурс", "концепт" и т. п.), а тем более характерно это для сленговой лексики», — отметила она.
Слово короче и определённее, чем описание, поэтому его удобнее использовать в устной речи. Соответственно, ему гораздо проще распространиться и закрепиться, добавила эксперт. Особенно когда речь идёт про эмоционально окрашенные слова, к которым относится и «чушпан».
«Большие шансы на "модность" и распространённость имеет слово, прозвучавшее в известном фильме, или игре, или телепередаче и т. п. Во многом мода на слово "чушпан" объясняется популярностью сериала, давшего ему "путёвку в жизнь" в современном обществе, особенно в молодёжной среде», — заключила эксперт.