Россиянам рассказали, эффективны ли чаи, прополис и мёд в борьбе с простудой

Какие народные средства от простуды существуют

Фруктовые и ягодные чаи и настои

В борьбе с простудой нередко задействуют настои клюквы, морошки, цитрусовых и прочие подобные напитки. У них действительно есть свои преимущества:

у детей, которых напоить сложно, могут выступать дополнительным источником жидкости;

могут похвастаться высоким содержанием аскорбиновой кислоты, витаминов группы В, глюкозы и фруктозы;

способны оказать успокаивающие действие на слизистую оболочку дыхательных путей и помогать в борьбе с насморком.

Однако, как показывают исследования, применение витаминосодержащих препаратов и добавок не уменьшает продолжительность или тяжесть простуды. Так что возлагать на них большие надежды не стоит.

Молоко с прополисом

В составе прополиса есть смолы, бальзамы, эфирные масла и фенольные соединения. Его принято считать эффективным средством для лечения многих заболеваний — в том числе простудных, только вот убедительных доказательств эффективности его применения не существует.

Сухофрукты

Действительно кладезь полезных веществ: в них можно найти витамины группы A, B1, B2, B3, B5, B6 и минеральные элементы. Но не стоит рассчитывать на то, что сухофрукты справятся с вирусом.

Также сухофрукты считаются природным источником сахара. Правда, по калорийности они не уступают обычной шоколадке. А ещё важно иметь в виду, что концентрация активных ингредиентов в сухофруктов будет зависеть от того, как их обрабатывали и хранили.

Мёд

Может позитивно повлиять на ночной кашель и вряд ли будет вреден детям старше одного года. А вот малышам мёд не рекомендуют — как и людям с аллергией.

Когда народные средства от простуды могут быть опасны

Передозировка

«Хочется напомнить о рисках передозировки подобных добавок и витаминов . Потенциально токсичные уровни отдельных витаминов могут быть легко достигнуты у людей, которые злоупотребляют их применением», — сказала Ильнара Сахипгараева.

В первую очередь это относится к жирорастворимым витаминам А, D, E и К, которые более токсичны по сравнению с водорастворимыми витаминами.

«Водорастворимые витамины (фолиевая кислота, витамин С, витамины группы В), как правило, хорошо переносятся в высоких дозах, при этом токсичность возникает только в дозах, в тысячи раз превышающих рекомендуемую диетическую норму (RDA)», — пояснила педиатр.

Индивидуальная непереносимость

У человека с тягой к народным средствам от простуды может оказаться индивидуальная непереносимость определённых экстраактивных компонентов. Именно поэтому во всем так важна мера.