Россиянам рассказали, эффективны ли чаи, прополис и мёд в борьбе с простудой
Немало россиян предпочитают бороться с простудой или укреплять иммунитет осенью с помощью народных средств: фруктовых и ягодных настоев, молоком с прополисом, мёдом и сухофруктами. На деле всё это хоть и отчасти полезно, вряд ли поможет разобраться с недомоганием или его предотвратить. О том, как такие средства работают на самом деле и какие опасности здесь существуют, «Секрету» рассказала врач-педиатр сервиса доказательной медицины DocMa Ильнара Сахипгараева.
© Stable Diffusion
Какие народные средства от простуды существуют
Фруктовые и ягодные чаи и настои
В борьбе с простудой нередко задействуют настои клюквы, морошки, цитрусовых и прочие подобные напитки. У них действительно есть свои преимущества:
- у детей, которых напоить сложно, могут выступать дополнительным источником жидкости;
- могут похвастаться высоким содержанием аскорбиновой кислоты, витаминов группы В, глюкозы и фруктозы;
- способны оказать успокаивающие действие на слизистую оболочку дыхательных путей и помогать в борьбе с насморком.
Однако, как показывают исследования, применение витаминосодержащих препаратов и добавок не уменьшает продолжительность или тяжесть простуды. Так что возлагать на них большие надежды не стоит.
Молоко с прополисом
В составе прополиса есть смолы, бальзамы, эфирные масла и фенольные соединения. Его принято считать эффективным средством для лечения многих заболеваний — в том числе простудных, только вот убедительных доказательств эффективности его применения не существует.
Сухофрукты
Действительно кладезь полезных веществ: в них можно найти витамины группы A, B1, B2, B3, B5, B6 и минеральные элементы. Но не стоит рассчитывать на то, что сухофрукты справятся с вирусом.
Также сухофрукты считаются природным источником сахара. Правда, по калорийности они не уступают обычной шоколадке. А ещё важно иметь в виду, что концентрация активных ингредиентов в сухофруктов будет зависеть от того, как их обрабатывали и хранили.
Мёд
Может позитивно повлиять на ночной кашель и вряд ли будет вреден детям старше одного года. А вот малышам мёд не рекомендуют — как и людям с аллергией.
Когда народные средства от простуды могут быть опасны
Передозировка
«Хочется напомнить о рисках передозировки подобных добавок и витаминов. Потенциально токсичные уровни отдельных витаминов могут быть легко достигнуты у людей, которые злоупотребляют их применением», — сказала Ильнара Сахипгараева.
В первую очередь это относится к жирорастворимым витаминам А, D, E и К, которые более токсичны по сравнению с водорастворимыми витаминами.
«Водорастворимые витамины (фолиевая кислота, витамин С, витамины группы В), как правило, хорошо переносятся в высоких дозах, при этом токсичность возникает только в дозах, в тысячи раз превышающих рекомендуемую диетическую норму (RDA)», — пояснила педиатр.
Индивидуальная непереносимость
У человека с тягой к народным средствам от простуды может оказаться индивидуальная непереносимость определённых экстраактивных компонентов. Именно поэтому во всем так важна мера.