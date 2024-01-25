Россиянам рассказали, есть ли хоть какой-то смысл в световом будильнике

Что такое световой будильник

Световой будильник — это светодиодная лампа с яркостью 300 люкс, разработанная для воздействия на циркадные ритмы организма. Концептуально световой будильник направлен на обман мозга, создавая впечатление рассвета в ситуациях, где окно зашторено или реальный восход солнца ещё не наступил.

Будильники бывают двух типов: первые имитируют только рассвет, активируя жёлтый свет, другие добавляют и закат.

Простые модели включают жёлтый свет по таймеру, а более сложные начинают светиться постепенно, за полчаса-час до пробуждения, достигая максимальной яркости 300 люкс.

Другие также имитируют закат, используя красный свет вечером и постепенно угасая до полной темноты, чтобы затем перед пробуждением включить жёлтый свет. Световые эффекты могут сопровождаться звуковыми сигналами, такими как пение птиц.

Как работает световой будильник

При активации светового будильника свет проникает сквозь веки, достигая сетчатки глаз, которая, в свою очередь, инициирует сигнал в супрахиазматическое ядро гипоталамуса (SCN) — участок мозга, регулирующий циркадные ритмы. Далее SCN направляет сигнал в эпифиз (шишковидное тело) — структуру мозга, ответственную за выработку мелатонина.

Этот нейрогормон играет ключевую роль в переходе биологических часов из фазы бодрствования в фазу сна. Считается, что с активацией светового будильника уровень мелатонина уменьшается, постепенно инициируя пробуждение организма.

Есть ли эффект от световых будильников

Для кого-то световые будильники могут сделать процесс пробуждения более лёгким и приятным, особенно в тёмные месяцы и для людей с ночным посменным графиком. Но действительно ли девайс спасает от недосыпа и решает проблемы со сном? Убедительных данных на этот счёт ещё нет.

Эксперимент с световым будильником может быть полезен, но для улучшения качества сна и пробуждения важнее соблюдать гигиену сна, а именно готовиться ко сну в тихой комнате с приглушённым светом, убирать гаджеты перед сном и спать не менее 7–8 часов.