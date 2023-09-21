Россиянам рассказали, есть ли польза от ванн из нефти

По словам эксперта, нафталановые ванны в основном используют в лечении кожных заболеваний. Но вместе с тем, их прописывают пациентам с:

ревматологическими,

хирургическими,

неврологическими,

гинекологическими,

урологическими проблемами.

Нередко пациенты хвалят противовоспалительное, обезболивающее, метаболическое действие ванн. Но пока что нет ни одного исследования, которое бы доказывало эффективность данной процедуры, отметила врач.

А вот опасности вполне себе могут быть. Например, в открытых источниках есть информация, что нафталин, который содержится в такой ванне, может плохо сказываться на системе крови человека, вызывая гемолитическую анемию. Также это вещество способствует развитию катаракты.

Эксперт отметила, что Международное агентство по изучению рака определяет нафталин как потенциальный канцероген для животных и человека. А ещё нафталин запрещёен в Евросоюзе и Китае. Так что несколько раз подумайте, нужна ли вам эта процедура, и проконсультируйтесь с грамотным специалистом.