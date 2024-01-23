Россиянам рассказали, есть ли польза в рафинированном масле

Как делают растительное масло

Обычное подсолнечное масло без запаха производят холодным и горячим отжимом, напомнил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин. Недорогое получают, как правило, с использованием горячего отжима. Благодаря ему можно выжать из сырья всё до последней капли — но при этом используется химия.

Такое масло многие считают вредным для здоровья. Но, по мнению биолога, это не так. Он уверен, что на производстве масло очищают от всех добавленных примесей. Главное правило — покупать продукт проверенных производителей.

«Да, рафинированное растительное масло в процессе производства может потерять некоторые витамины и микроэлементы, однако это не делает его вредным и тем более опасным, поскольку производство включает в себя очистку от примесей и вредных веществ», — объяснил биолог.

Причины не отказываться от рафинированного масла

содержание важных для организма жирных кислот;

большой срок годности — за счёт этого оно экономичнее и удобнее в использовании;

подходит для приготовления при высоких температурах. Но жарить на нём можно только один раз. Потом это уже опасно для здоровья.

Масло и жирные кислоты

Также важно помнить, что в рафинированном масле — не только подсолнечном, но и кукурузном, соевом и арахисовом — довольно высокий уровень омега-6 жирных кислот. По словам специалиста, они могут спровоцировать воспалительные процессы в организме. Особенно опасно это для тех, у кого их в рационе больше, чем омеги-3.

Опарин порекомендовал употреблять меньше растительных масел. Ещё важно создать баланс омеги-6 и омеги-3. В этом помогут продукты, богатые омегой-3: свежая и консервированная рыба (лосось, сардины), семена чиа и грецкие орехи.

Кстати, диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова тоже считает, что не нужно зацикливаться на одном масле. Организму нужно разнообразие.