Россиянам рассказали, есть ли смысл заклеивать камеру ноутбука

«Нужно понимать, что по большому счёту никому вы не нужны. Никто не будет тратить деньги на то, чтобы за вами следить, прослушивать ваши телефоны, если вы, конечно, не Ангела Меркель или не Макрон», — рассказал он «Москве 24».

Специалист обратил внимание, что лучше подумать о том, как защититься от мошенников. По его мнению, их жертвами в большинстве случаев становятся как раз те, кто особо беспокоится о своей безопасности — считает, что нужно заклеивать камеры, отключать все функции в смартфоне или даже пользоваться кнопочным телефоном.

Ранее доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова назвала любимые фразы аферистов. Услышав любую из них, можно сразу же класть трубку.