Россиянам рассказали, как без проблем привезти новогоднюю ёлку на машине
В поисках настоящих лесных красавиц некоторые готовы объездить не один ёлочный базар. Когда заветное дерево куплено, встаёт вопрос его доставки домой. Просто запихнуть ёлку в багажник не получится — можно и дерево повредить, и на штраф попасть. Эксперты сервиса для покупки и продажи автомобилей «СберАвто» рассказали, как правильно перевозить новогодние ёлки.
Как подготовить ёлку к перевозке на машине
Первое, что надо знать, — габариты своего салона и размер дерева. Логика простая: чем больше ёлка, тем больший кузов должен быть у машины , на которой вы собираетесь её везти.
Ёлку можно перевозить несколькими способами:
- в прицепе или кузове;
- на крыше с багажником или без него;
- в салоне;
- в багажнике.
При креплении на крыше без багажника необходимо обернуть ёлку в ткань или твёрдую бумагу, чтобы ветки и ствол дерева не поцарапали лакокрасочное покрытие, а также закрепить дерево тросами, протянутыми через салон.
Как загрузить ёлку в машину
Перед погрузкой дерево лучше положить в пакет (например, для стройматериалов) или завернуть в сетку-рукав для хвойных деревьев. Чтобы защитить авто от смолы и осыпавшихся веток, можно использовать чехол или покрывало.
Как не попасть на штраф при перевозке ёлки в авто
По правилам дорожного движения ёлка не должна ограничивать водителю обзор, затруднять управление, закрывать световые приборы.
Если часть дерева выступает из салона наружу, следует проверить, что спереди и сзади габариты выступающей части не превышают 1 м, а сбоку — 40 см. Если же ёлка оказалась слишком объёмной, потребуется использовать опознавательные знаки «Крупногабаритный груз», а в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости — ещё и световозвращатели белого и красного цветов.
Кстати, сильно торопиться с покупкой живой ёлки не стоит — и вот почему.