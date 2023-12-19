Россиянам рассказали, как без проблем привезти новогоднюю ёлку на машине

Если часть дерева выступает из салона наружу, следует проверить, что спереди и сзади габариты выступающей части не превышают 1 м, а сбоку — 40 см. Если же ёлка оказалась слишком объёмной, потребуется использовать опознавательные знаки «Крупногабаритный груз», а в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости — ещё и световозвращатели белого и красного цветов.