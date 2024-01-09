Россиянам рассказали, как добавить к пенсии до 36 тысяч рублей

В чём смысл программы долгосрочных сбережений

Полное название новинки — Программа долгосрочных сбережений граждан (ПДС). На сайте банка России сказано, что она позволит россиянам копить в простой и удобной форме, чтобы в будущем получить дополнительный доход или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций.

Для того чтобы стать участником программы, нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом. Копить можно как за счёт собственных добровольных взносов, так и перевести уже имеющиеся пенсионные накопления.

Государство в течение трёх лет будет увеличивать эти вложения. Возможная сумма — до 36 000 в год. Она зависит от дохода человека. Также предусмотрен специальный налоговый вычет — до 52 000 рублей ежегодно при внесении взносов до 400 000 рублей.

По программе положены периодические выплаты на срок от 10 лет или пожизненно. Начать их получать получится через 15 лет после вступления в программу или по достижении 55 лет для женщин и 60 — для мужчин. Предусмотрено получение всей суммы за раз, но если такое условие указано в договоре.

Деньги можно забрать и досрочно. Правда, без учета инвестдохода, накопительной пенсии и средств софинансирования государства. Завладеть всей суммой без потерь можно в особой жизненной ситуации — болезнь, потеря кормильца.

Программа долгосрочных сбережений: как рассчитать доход

«Известия» разобрались, как это может выглядеть в жизни.

К примеру, человек зарабатывает 80 000 рублей в месяц. Формула расчёта — 1 рубль взноса на 1 рубль от государства. Получается, чтобы получить 36 000 от государства, за год нужно внести столько же.

Если доход выше — условия уже не настолько выгодные. Например, доход человека — от 80 000 до 150 000 рублей. В этом случае начислят 1 рубль на 2 внесённых. Соответственно, чтобы получить 36 000 рублей от государства, в ПДС нужно перевести 72 000 рублей.

При зарплате больше 150 000 субсидируют один к четырём. То есть, чтобы получить 36 000 рублей, нужно сделать взнос в 144 000.

Кстати, уже с 1 января российские пенсионеры стали немного богаче. Страховые пенсии выросли на 7,5%.