Россиянам рассказали, как фильмы способны ухудшить здоровье
Кто не любит после трудного и утомительного рабочего дня уткнуться в телевизор или планшет, чтобы посмотреть какой-нибудь фильм или сериал и расслабиться? Делают так многие, но, оказывается, если у человека уже есть какие-то проблемы в плане психического здоровья, некоторые киноленты способны ухудшить состояние. Об этом предупредила психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Ирина Крашкина.
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По словам специалистки, точно сказать, какие жанры стоить смотреть пореже, нельзя, потому что тут подход сугубо индивидуальный. Но, например, если человек чувствительный, то кино со сценами насилия может привести к повышению уровня тревожности и ухудшить сон.
«Здорового человека ни один кинопродукт не сможет погрузить в депрессию. А вот ухудшить состояние человека, который уже находится в каком-то состоянии истощения, какого-то внутреннего конфликта — да», — указала врач в беседе с РИАМО.
Особенно опасно, если фильм повторяет историю жизни смотрящего и демонстрирует ещё более печальные последствия. Тогда после просмотра уязвимый зритель может погрузиться в ещё большее состояние депрессии.
При этом фильмов, которые могли бы вывести его из состояния стресса, не существует, подытожила психотерапевт.