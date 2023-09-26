Россиянам рассказали, как фильмы способны ухудшить здоровье

По словам специалистки, точно сказать, какие жанры стоить смотреть пореже, нельзя, потому что тут подход сугубо индивидуальный. Но, например, если человек чувствительный, то кино со сценами насилия может привести к повышению уровня тревожности и ухудшить сон.

«Здорового человека ни один кинопродукт не сможет погрузить в депрессию. А вот ухудшить состояние человека, который уже находится в каком-то состоянии истощения, какого-то внутреннего конфликта — да», — указала врач в беседе с РИАМО.

Особенно опасно, если фильм повторяет историю жизни смотрящего и демонстрирует ещё более печальные последствия. Тогда после просмотра уязвимый зритель может погрузиться в ещё большее состояние депрессии.

При этом фильмов, которые могли бы вывести его из состояния стресса, не существует, подытожила психотерапевт.