Опубликовано 20 января 2024, 02:00
1 мин.
Россиянам рассказали, как можно расплатиться в Турции в 2024 году
Несмотря на то что возможности путешествовать для россиян обросли проблемами, Турция остаётся открытой страной как по отношению к туристам, так и к их капиталам. Рубли там можно спокойно обменять на турецкие лиры (правда, курс вам, скорее всего, не понравится). Кроме этого варианта, есть ещё несколько возможностей потратить свои деньги, включая использование специального приложения.
Как россияне могут расплачиваться в Турции
- Наличные лиры. Местную валюту можно использовать для всех финансовых операций в стране, включая оплату товаров, услуг, налогов и прочее. Лиры можно купить как в аэропорту (по очень невыгодному курсу), так и в обменниках.
- Наличные евро и доллары. Их охотно берут в магазинах. Единственное — следите за сдачей, местные любят давать её в лирах. Поэтому неплохо знать курсы валют.
- Наличные рубли. Ими можно расплатиться в некоторых магазинах, как правило, в небольших, расположенных на курортах.
- Карта Union Pay российского банка. Принимают карты Газпромбанка, Россельхозбанка, АТБ, Примсоцбанка. Но это нужно обязательно уточнить перед поездкой.
- Турецкая банковская карта. Её придётся выпустить на месте. С россиянами без вида на жительство работают, например, Ziraat Bank и Denizbank.
- Приложение Letim. Оно позволяет оплачивать товары и услуги, а также снимать деньги в банкоматах (с помощью QR-кода), но берёт немаленькую комиссию.
Ранее мы рассказывали, как россиянам получить в Турции краткосрочный вид на жительство.