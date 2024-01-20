Россиянам рассказали, как можно расплатиться в Турции в 2024 году

Несмотря на то что возможности путешествовать для россиян обросли проблемами, Турция остаётся открытой страной как по отношению к туристам, так и к их капиталам. Рубли там можно спокойно обменять на турецкие лиры (правда, курс вам, скорее всего, не понравится). Кроме этого варианта, есть ещё несколько возможностей потратить свои деньги, включая использование специального приложения.