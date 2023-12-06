Россиянам рассказали, как избавиться от белых прыщиков на лице

Что такое милиумы

Милиумы (ещё их называют белыми угрями, жировиками или «просянкой») — плотные невоспалительные подкожные кисты поверхностно расположенных сальных желёз. Они заполнены густым кожным салом и кератином. Чаще всего милиумы 1–2 мм в диаметре, белого цвета, с чёткими ровными границами.

«Считается, что "счастливыми обладателями" милиумов являются люди с жирной кожей, но это совсем не так», — подчеркнула онкодерматолог сервиса доказательной медицины DocMa Анна Архицкая.

Почему возникают милиумы

Вот основные причины появления милиумов на коже:

неправильно подобранный уход за кожей — одна из самых частых причин;

замедленное отшелушивание ороговевших клеток, которые впоследствии образуют узелок (гиперкератоз);

избыточная инсоляция (УФ-лучи усиливают процессы гиперкератоза кожи);

чрезмерная выработка кожного сала (наследственность или нарушение гормонального статуса) — порой у малышей можно увидеть милиумы;

генетический фактор (склонность кожи к формированию подкожных узелков);

гормональный статус (гиперандрогения, сахарный диабет и прочее) — в период полового созревания милиумы часто встречаются.

Бытует мнение, что милиумы появляются при нарушении работы желчевыводящей системы. Анна Архицкая убеждена, что заявление спорное.