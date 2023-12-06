Россиянам рассказали, как избавиться от белых прыщиков на лице
Многие сталкиваются со странными белыми прыщиками под глазами и возле носа, принимая их то за бородавки, то за папилломы. На деле это милиумы — плотные подкожные кисты, избавиться от которых не так просто, как от обычных угрей. Чаще они появляются из-за неправильного ухода за кожей, но порой причина может быть куда сложнее. Рассказываем подробности.
Что такое милиумы
Милиумы (ещё их называют белыми угрями, жировиками или «просянкой») — плотные невоспалительные подкожные кисты поверхностно расположенных сальных желёз. Они заполнены густым кожным салом и кератином. Чаще всего милиумы 1–2 мм в диаметре, белого цвета, с чёткими ровными границами.
«Считается, что "счастливыми обладателями" милиумов являются люди с жирной кожей, но это совсем не так», — подчеркнула онкодерматолог сервиса доказательной медицины DocMa Анна Архицкая.
Почему возникают милиумы
Вот основные причины появления милиумов на коже:
- неправильно подобранный уход за кожей — одна из самых частых причин;
- замедленное отшелушивание ороговевших клеток, которые впоследствии образуют узелок (гиперкератоз);
- избыточная инсоляция (УФ-лучи усиливают процессы гиперкератоза кожи);
- чрезмерная выработка кожного сала (наследственность или нарушение гормонального статуса) — порой у малышей можно увидеть милиумы;
- генетический фактор (склонность кожи к формированию подкожных узелков);
- гормональный статус (гиперандрогения, сахарный диабет и прочее) — в период полового созревания милиумы часто встречаются.
Бытует мнение, что милиумы появляются при нарушении работы желчевыводящей системы. Анна Архицкая убеждена, что заявление спорное.
«Заболевание должно иметь клинически значимые проявления. Если у пациента имеются проблемы с желчевыводящей системой, то вряд ли его будут беспокоить милиумы, да и адекватный врач, скорее всего, будет рассчитывать на другую клиническую картину», — пояснила она.
Винить во всём питание тоже не стоит. Если оно несбалансированное, у человека скорее возникнет ожирение, а вот уже из-за него могут появиться проблемы вплоть до нарушения гормонального фона, депрессии и отсутствии мотивации заниматься гигиеной.
Как предотвратить появление милиумов
В первую нужно качественно очищать кожу лица — регулярно умываться, но не до скрипа. Дерматолог Центральной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» Елена Юцмюц также рекомендует пользоваться тоником — он помогает выравнивать уровень pH кожи после умывания. Докмед-врачи, в свою очередь, отмечают, что тоник нужен только после агрессивных очищающих средств, которые сейчас не пользуются популярностью, или крайне жёсткой воды.
Как избавиться от милиумов
С косметической точки зрения их нужно удалять. Сами подкожные сальные узелки не проходят. Не надо их давить — так можно только навредить коже. Как отметила Елена Юцмюц из «РЖД-Медицины», удаляют милиумы механически при помощи стерильной косметологической иглы.
Важно удалять милиумы в медицинских центрах — там позаботятся о должном уровне стерильности. А вот в домашних условиях проводить процедуру не стоит.