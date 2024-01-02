Хотите по-настоящему отдохнуть в новогодние праздники? Вот 10 советов как это сделать

По словам эксперта, во-первых, стоит забыть о работе и отдохнуть от неё. Отдых нужен и от телефона. Если сидеть в нём постоянно, можно заработать проблемы со сном и депрессию. С утра отложите телефон в сторону и займитесь зарядкой или творчеством. И это был второй совет.

А вот ещё 8 полезных рекомендаций:

Ведите беседы с близкими только на приятные темы;

Иногда позвольте себе остаться дома — пытаться успеть по всем гостям необязательно;

Не проводите в кровати все выходные — гуляйте на свежем воздухе и больше двигайтесь;

Не переедайте и не налегайте на спиртное;

Следите за режимом дня и хорошо высыпайтесь;

Подготовку к рабочим будням начните заранее, чтобы вам было комфортно влиться в трудовые будни;

Думайте об окончании праздников с позитивом. Воспринимайте выход на работу как возможность встретиться с коллегами;

Возвращайтесь в привычный ритм плавно и не беритесь за все дела разом.

Как отоспаться в новогодние праздники и не сбить режим, рассказали в этом материале.