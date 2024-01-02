Жизнь
05:00, 02 января 2024
1 мин.

Хотите по-настоящему отдохнуть в новогодние праздники? Вот 10 советов как это сделать

Новогодние праздники только начинаются и впереди ещё почти неделя отдыха. Проводить её собираются все по-разному: кто-то будет встречаться с близкими, кто-то отдыхает на курортах, а кто-то весь в делах и рабочих заботах. Но всё-таки праздник есть праздник и насладиться им хочется всем. О том, как провести выходные с пользой, aif.ru рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.

Хотите по-настоящему отдохнуть в новогодние праздники? Вот 10 советов как это сделать
© Freepik

По словам эксперта, во-первых, стоит забыть о работе и отдохнуть от неё. Отдых нужен и от телефона. Если сидеть в нём постоянно, можно заработать проблемы со сном и депрессию. С утра отложите телефон в сторону и займитесь зарядкой или творчеством. И это был второй совет.

А вот ещё 8 полезных рекомендаций:

  • Ведите беседы с близкими только на приятные темы;
  • Иногда позвольте себе остаться дома — пытаться успеть по всем гостям необязательно;
  • Не проводите в кровати все выходные — гуляйте на свежем воздухе и больше двигайтесь;
  • Не переедайте и не налегайте на спиртное;
  • Следите за режимом дня и хорошо высыпайтесь;
  • Подготовку к рабочим будням начните заранее, чтобы вам было комфортно влиться в трудовые будни;
  • Думайте об окончании праздников с позитивом. Воспринимайте выход на работу как возможность встретиться с коллегами;
  • Возвращайтесь в привычный ритм плавно и не беритесь за все дела разом.

Как отоспаться в новогодние праздники и не сбить режим, рассказали в этом материале.

Автор:Анна Рожкова
Тег:
#НОВОГОДНИЙ
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.