Россиянам рассказали, как лучше лечить зубы детям

При работе с нервом «незрелого» постоянного зуба с несформированным корнем мы используем несколько методов лечения в зависимости от клинической ситуации:

прямое покрытие пульпы, когда непосредственно на нерв накладывается лекарственная повязка;

непрямое покрытие пульпы, когда кариозный процесс подобрался совсем близко к пульпе зуба, но не дошёл до неё;

частичная пульпотомия — удаление примерно 2 мм пульпы;

цервикальная пульпотомия — удаление части пульпы, расположенной до входа в корневые каналы.

Все эти методы направлены на сохранение нерва полностью или хотя бы частично, что даёт возможность зубу сформироваться. И врач-стоматолог сознательно идёт на такое зачастую компромиссное лечение, чтобы дать зубу закончить этот процесс.