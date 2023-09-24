Кандидат лингвистических наук, преподаватель английского, основатель Intellect language school Диана Белан назвала 4 действенных способа, которые могут мотивировать ребёнка начать изучать языки и, более того, полюбить их.

Первый способ мотивации к изучению языков — через игру. Он подойдёт для маленьких детей. Группу можно разделить на команды, выдавать разнообразные секретные задания, связанные с изучаемой темой языка, например, составить мини-пьесу на тему покупок и представить ее перед классом. Такие задания стимулируют креативность и развивают умение работать в команде.

«Необходимо продумать систему баллов, символических наград и лидерской доски, где команды будут соревноваться за первое место. То же самое можно реализовать в домашних условиях, тем самым связав изучение языка с реальными ситуациями и задачами так, чтобы ученики видели смысл в изучении», — посоветовала Белан.

Иностранные языки можно внедрять в повседневную жизнь ребёнка, что актуально для любого возраста. К примеру, если чадо увлекается футболом, можно предложить ему смотреть матчи на иностранном языке. Это поможет ему не только следить за игрой, но и улучшать понимание на слух и словарный запас.

В вопросе изучения языка очень помогают современные технологии. Очень помогают онлайн-ресурсы и мобильные приложения. Они способны сделать процесс обучения более интерактивным. Такие приложения часто предлагают аудио- и видеоматериалы, а также игровые упражнения на развитие навыков чтения и письма.

Все языки лучше усваиваются непосредственно в местах, где на них говорят. В этом помогут путешествия. Но если традиционные выезды за границу не возможны, то предложите детям виртуальное путешествие — сейчас в Сети много интерактивных туров.