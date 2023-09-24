Как мотивировать ребёнка изучать иностранный язык без наказаний и слёз? Есть 4 способа
Изучение иностранного языка — это не только ключик в перспективное будущее, но и большая польза для ученика. Ведь в процессе учебы развивается память, способность к многозадачности, креативность и, конечно, коммуникабельность. Обычно преподаватели и психологи советуют начинать учить языки с детства: дошкольники буквально способны схватывать всё на лету. Но в идеале нужно мотивировать ребёнка к изучению иностранного языка, превратив это в часть жизни.
Кандидат лингвистических наук, преподаватель английского, основатель Intellect language school Диана Белан назвала 4 действенных способа, которые могут мотивировать ребёнка начать изучать языки и, более того, полюбить их.
Первый способ мотивации к изучению языков — через игру. Он подойдёт для маленьких детей. Группу можно разделить на команды, выдавать разнообразные секретные задания, связанные с изучаемой темой языка, например, составить мини-пьесу на тему покупок и представить ее перед классом. Такие задания стимулируют креативность и развивают умение работать в команде.
«Необходимо продумать систему баллов, символических наград и лидерской доски, где команды будут соревноваться за первое место. То же самое можно реализовать в домашних условиях, тем самым связав изучение языка с реальными ситуациями и задачами так, чтобы ученики видели смысл в изучении», — посоветовала Белан.
Иностранные языки можно внедрять в повседневную жизнь ребёнка, что актуально для любого возраста. К примеру, если чадо увлекается футболом, можно предложить ему смотреть матчи на иностранном языке. Это поможет ему не только следить за игрой, но и улучшать понимание на слух и словарный запас.
В вопросе изучения языка очень помогают современные технологии. Очень помогают онлайн-ресурсы и мобильные приложения. Они способны сделать процесс обучения более интерактивным. Такие приложения часто предлагают аудио- и видеоматериалы, а также игровые упражнения на развитие навыков чтения и письма.
Все языки лучше усваиваются непосредственно в местах, где на них говорят. В этом помогут путешествия. Но если традиционные выезды за границу не возможны, то предложите детям виртуальное путешествие — сейчас в Сети много интерактивных туров.