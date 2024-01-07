Жизнь
02:00, 07 января 2024
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Россиянам объяснили, как не получить обморожение. Вот 3 главных правила

Даже в холодные зимние деньки хочется пройтись по улице, а кому-то уже сейчас приходится ездить на работу. При этом во многих регионах России заметно похолодало, и этот факт усиливает риск обморозить некоторые части тела. В Роспотребнадзоре напомнили, как не допустить обморожения и что делать, если вы уже пострадали.

Россиянам объяснили, как не получить обморожение. Вот 3 главных правила
© Freepik/wayhomestudio

Как не допустить обморожения

Если на улице сильный мороз, нужно помнить главные правила:

  • одевайтесь тепло — одежда должна не только согревать, но и защищать от ветра;
  • периодически заходите в помещения;
  • пейте горячие чай или кофе, ешьте суп и пищу, богатую белками и жирами, — всё это помогает сохранить тепло в организме.

Что не нужно делать при обморожении

Главные ошибки , которые не помогают, а только вредят:

  • растирать обмороженные участки снегом и массировать их;
  • пытаться согреться с помощью горячей воды;
  • использовать электрические грелки, нагревательные приборы и открытый огонь.

Специалисты Роспотребнадзора предупредили, что всё это может вызвать более серьёзные последствия.

Признаки обморожения:

  • онемение;
  • чувство покалывания;
  • покраснение поражённого участка кожи.

Помощь при обморожении

Первые действия при обморожении назвала дерматолог Наталия Жовтан.

Сначала человека нужно завести в тёплое место, наложить согревающие повязки на повреждённые места и дать тёплое питьё. По возможности он должен принять тёплую ванну или душ с постепенным повышением температуры.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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