Россиянам объяснили, как не получить обморожение. Вот 3 главных правила
Даже в холодные зимние деньки хочется пройтись по улице, а кому-то уже сейчас приходится ездить на работу. При этом во многих регионах России заметно похолодало, и этот факт усиливает риск обморозить некоторые части тела. В Роспотребнадзоре напомнили, как не допустить обморожения и что делать, если вы уже пострадали.
Как не допустить обморожения
Если на улице сильный мороз, нужно помнить главные правила:
- одевайтесь тепло — одежда должна не только согревать, но и защищать от ветра;
- периодически заходите в помещения;
- пейте горячие чай или кофе, ешьте суп и пищу, богатую белками и жирами, — всё это помогает сохранить тепло в организме.
Что не нужно делать при обморожении
Главные ошибки , которые не помогают, а только вредят:
- растирать обмороженные участки снегом и массировать их;
- пытаться согреться с помощью горячей воды;
- использовать электрические грелки, нагревательные приборы и открытый огонь.
Специалисты Роспотребнадзора предупредили, что всё это может вызвать более серьёзные последствия.
Признаки обморожения:
- онемение;
- чувство покалывания;
- покраснение поражённого участка кожи.
Помощь при обморожении
Первые действия при обморожении назвала дерматолог Наталия Жовтан.
Сначала человека нужно завести в тёплое место, наложить согревающие повязки на повреждённые места и дать тёплое питьё. По возможности он должен принять тёплую ванну или душ с постепенным повышением температуры.