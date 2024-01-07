Россиянам объяснили, как не получить обморожение. Вот 3 главных правила

Как не допустить обморожения

Если на улице сильный мороз, нужно помнить главные правила:

одевайтесь тепло — одежда должна не только согревать, но и защищать от ветра;

периодически заходите в помещения;

пейте горячие чай или кофе, ешьте суп и пищу, богатую белками и жирами, — всё это помогает сохранить тепло в организме.

Что не нужно делать при обморожении

Главные ошибки , которые не помогают, а только вредят:

растирать обмороженные участки снегом и массировать их;

пытаться согреться с помощью горячей воды;

использовать электрические грелки, нагревательные приборы и открытый огонь.

Специалисты Роспотребнадзора предупредили, что всё это может вызвать более серьёзные последствия.

Признаки обморожения:

онемение;

чувство покалывания;

покраснение поражённого участка кожи.

Помощь при обморожении

Первые действия при обморожении назвала дерматолог Наталия Жовтан.

Сначала человека нужно завести в тёплое место, наложить согревающие повязки на повреждённые места и дать тёплое питьё. По возможности он должен принять тёплую ванну или душ с постепенным повышением температуры.