Россиянам рассказали, как не оплошать на новогоднем корпоративе

Как подготовиться к корпоративу

Хорошо поешьте перед мероприятием

Да, даже если не планируете употреблять алкоголь. Во-первых, так вы не рискуете простоять весь вечер в зоне фуршета. Во-вторых, не будете чувствовать дискомфорт и волнение: когда мы голодны, мы чаще принимаем опрометчивые и необдуманные решения. Идеальный выбор — не слишком тяжёлая, но питательная пища.

Продумайте время вашего появления

Чем раньше вы приезжаете, когда все только собираются, тем ниже ваш руководящий статус в компании. Однако, если вы не топ-менеджер, точно не опаздывайте и не приезжайте позже руководства — это дурной тон. В раннем появлении тоже есть свои плюсы: у вас будет больше времени для общения с коллегами, поэтому не стойте у стены, уткнувшись в телефон. Даже если вы приехали с коллегой, с которой сидите за соседним столом уже 5 лет, обязательно воспользуйтесь возможностью пообщаться и с остальными. Большая ошибка оставаться в кругу своего отдела и не выходить из зоны комфорта.

Позаботьтесь о дезодоранте

Волнение и повышенная активность этого требуют. Вам точно не понравятся фотографии, где вы танцуете с предательски сверкающими мокрыми кругами под мышками.

Продумайте образ до мелочей

Слишком глубокие разрезы и вырезы могут сыграть злую шутку, так же как и облегающие платья, которые будут стремиться вверх при каждом движении, и вам придётся их одёргивать вниз. Между телом и одеждой должно быть пространство, забудьте о платьях-чулках и рубашках, которые расходятся на животе.

Используйте матовые стойкие помады

Они дольше держатся, не съедаются и дольше сохраняют ваш образ свежим. Нет ничего грустнее, чем поплывший макияж и остатки помады на губах.

Что делать на корпоративе, чтобы не оплошать

Корпоратив — это время лёгкого общения среди коллег, но есть ряд сложностей, с которыми сталкиваются сотрудники. Разберём подробнее.

Неуместные просьбы

Не используйте корпоратив как возможность поговорить о повышении или прибавке к зарплате, не просите бухгалтера взять ваш отчёт в приоритет. Это все неуместно и выглядит как заискивание. Оставьте сплетни и желание обсудить рабочие вопросы. Вместо этого подойдите и искренне поблагодарите коллег за их профессионализм — пары тёплых слов будет достаточно.

Нарушение дистанции

Будьте чувствительны и не нарушайте физические границы человека. В разговоре не подходите слишком близко, не касайтесь обнажённых участков тела и не спешите с объятиями, если вы не близкие друзья. Если вы видите, что собеседник отклоняется от вас или отходит на шаг назад, это сигнал к тому, что вы подошли слишком близко или говорите слишком громко.

Социальная активность

Здорово, если вы поддерживаете конкурсы и танцы. Ваша активность — пример для окружающих, но оставляйте им право решать, когда выходить на танцпол. Не вытягивайте коллег, не старайтесь подхватить и закружить в танце вашего скромного секретаря. Это вызывает дискомфорт и желание спрятаться.

Серый кардинал

Если же вы тот самый сотрудник, который сидит весь праздник с ровной спиной и безукоризненным отсутствием эмоций, как на уроке в музыкальной школе, вам следует сонастроиться с общим эмоциональным состоянием коллектива. Даже если вы не любитель бурного веселья, вы всегда можете поддержать общий настрой в своей манере. Ругать организацию, меню, шептаться и обсуждать наряды присутствующих — это всё сделает вас не важной частью коллектива, а большой ложкой дёгтя в бочке мёда.

Лёгкое общение

Коллеги с суровыми лицами, которые напряжённо смотрят в телефон, — это такие же люди, как и вы, которым неловко. Поэтому смело подходите спереди или сбоку, поймайте зрительный контакт и улыбнитесь. Начните разговор с вопроса, не связанного с работой. Далее уже в беседе сделайте собеседнику искренний комплимент, как вам нравится в нем что-то. Вы удивитесь, сколько приятных и лёгких бесед вы сможете провести за вечер.

Как вести себя после корпоратива

С корпоратива лучше уехать вовремя, чем задержаться, особенно если вы пьёте алкоголь. Есть ещё несколько моментов, которые помогут оставить приятное послевкусие от вашего присутствия на общем празднике: