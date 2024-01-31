Россиянам рассказали, как не переплатить при покупке квартиры с ремонтом

Невыгодно брать квартиру в пяти- и девятиэтажных домах 1950–60-х годов постройки с очень дорогим ремонтом, рассказал эксперт порталу РИАМО.

Квартира с качественной плиткой, современными материалами и сантехникой будет стоить явно дороже, потому что собственники будут пытаться вернуть затраты на все эти блага.

Бывает и другое — в ЖК бизнес-класса продают квартиры с очень бюджетным ремонтом. Переделать его выйдет дороже, отметил эксперт. Он посоветовал также учитывать локацию объекта. Иногда квартиры с очень хорошим ремонтом в доме бизнес-класса в Подмосковье стоят столько же, сколько квартира в Москве в пешей доступности от метро.

Так что, покупая квартиру с ремонтом, надо смотреть на то, чтобы цена соответствовала качеству ремонта и локации. Покупка квартиры без ремонта будет выгодна, если она продаётся срочно или этот объект недооценён, добавил эксперт.

Ранее риелтор рассказала, почему москвичи ринулись скупать квартиры в Подмосковье.