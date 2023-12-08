Россиянам рассказали, как отвадить кошек и собак от новогодней ёлки

Украшения и мишура

Их тоже лучше вешать повыше — особенно украшения из стекла и хрупкого пластика. Внизу можно размещать игрушки, которые нелегко разбить, например, украшения из дерева или текстиля. А ещё лучше отказаться от мишуры и «дождика».

Если заметите торчащую из питомца мишуру (вне зависимости от отверстия), тут же обращайтесь к ветеринару. Не пытайтесь её вытащить — вы можете причинить животному вред.

Как наладить отношения ёлки и домашних животных

Наблюдайте

Для начала установите ёлку без украшений и оставьте дерево «голым» на некоторое время, рекомендует зооконсультант платформы «Понимаю» Вероника Миронова. Хорошо закрепите её у основания, чтобы она не упала сама по себе. Для этого подойдут специальные держатели и классическое ведро с песком.

Теперь наблюдайте, как питомец реагирует на ёлку. Не всегда нужны какие-то меры, ведь у каждого животного свой характер и манера поведения.

Обучайте

Для начала попробуйте научить питомцев избегать ёлки. Правда, не со всеми это получится.

«Собак мы обучаем запрещающей команде. Её же можно использовать каждый раз, когда животное пытается контактировать с ёлкой. С кошечкой ситуация иная, "подружить" её с ёлкой мы можем только через ограничение доступа», — рассказала специалист по поведению домашних и диких животных Татьяна Любимова .

Отпугивайте

Если ёлка всё же оказалась в зоне риска, попытайтесь отвадить от неё животное.

Четвероногие очень не любят запах цитрусовых, и если под рукой нет масла лимона или апельсина, можно разложить под деревом кожуру (например, мандаринов), советует ветеринарный врач, технолог производства корма для животных Karmy Алексей Князьков.

Ещё один вариант — постелить вокруг ёлки мокрую тряпку. Почти наверняка ни собака, ни кошка не станут по ней ходить и со временем потеряют интерес к новогодним декорациям.

Ограничивайте доступ

Если все вышеперечисленные меры не помогли, придётся лишать питомцев доступа к ёлке. Проще всего пересмотреть место, где будут стоять декорации, и не пускать в эту комнату питомцев.