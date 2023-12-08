Россиянам рассказали, как отвадить кошек и собак от новогодней ёлки
Новогодние праздники редко обходятся без наряженной ёлки, вот только владельцам домашних животных не всегда удаётся в полной мере насладиться декором: коты, собаки и прочая живность то пытаются свалить дерево на пол, то раскидывают игрушки и проверяют их на прочность зубами. Как решить эту проблему и «подружить» ёлку с питомцами, рассказали специалисты по домашним животным.
Чем опасна новогодняя ёлка для домашних животных
Владельцам кошек, собак и других, более экзотических питомцев стоит учитывать сразу несколько опасностей, которые представляют новогодние ёлки.
Ветки и иголки
Нельзя давать домашним животным жевать ветки и иголки рождественского дерева — как живого, так и искусственного, заявил ветеринарный врач «Сети ветеринарных аптек» Сергей Касьяненко.
Вода из-под живой ёлки
Иногда деревья обрабатывают химическими консервантами ради сохранения свежести. Если дома ёлку установили в горшок или другую ёмкость с водой, эти опасные вещества могут оказаться в ней, и тогда вода станет ядовитой. Поэтому доступ к ней нужно закрыть.
Искусственный снег
Это популярный декор новогодней ёлки тоже может в конечном счёте оказаться в желудке вашей кошки или собаки. При покупке дерева в дом с животным лучше отдавать предпочтение ёлкам без искусственного снега на ветках.
Электрические гирлянды
Их стоит развешивать подальше от нижней части ёлки, чтобы у животных не возникало соблазна их пожевать. А ещё не забывайте выключать их , когда надолго уходите из комнаты или квартиры.
Украшения и мишура
Их тоже лучше вешать повыше — особенно украшения из стекла и хрупкого пластика. Внизу можно размещать игрушки, которые нелегко разбить, например, украшения из дерева или текстиля. А ещё лучше отказаться от мишуры и «дождика».
Если заметите торчащую из питомца мишуру (вне зависимости от отверстия), тут же обращайтесь к ветеринару. Не пытайтесь её вытащить — вы можете причинить животному вред.
Как наладить отношения ёлки и домашних животных
Наблюдайте
Для начала установите ёлку без украшений и оставьте дерево «голым» на некоторое время, рекомендует зооконсультант платформы «Понимаю» Вероника Миронова. Хорошо закрепите её у основания, чтобы она не упала сама по себе. Для этого подойдут специальные держатели и классическое ведро с песком.
Теперь наблюдайте, как питомец реагирует на ёлку. Не всегда нужны какие-то меры, ведь у каждого животного свой характер и манера поведения.
Обучайте
Для начала попробуйте научить питомцев избегать ёлки. Правда, не со всеми это получится.
«Собак мы обучаем запрещающей команде. Её же можно использовать каждый раз, когда животное пытается контактировать с ёлкой. С кошечкой ситуация иная, "подружить" её с ёлкой мы можем только через ограничение доступа», — рассказала специалист по поведению домашних и диких животных Татьяна Любимова .
Отпугивайте
Если ёлка всё же оказалась в зоне риска, попытайтесь отвадить от неё животное.
Четвероногие очень не любят запах цитрусовых, и если под рукой нет масла лимона или апельсина, можно разложить под деревом кожуру (например, мандаринов), советует ветеринарный врач, технолог производства корма для животных Karmy Алексей Князьков.
Ещё один вариант — постелить вокруг ёлки мокрую тряпку. Почти наверняка ни собака, ни кошка не станут по ней ходить и со временем потеряют интерес к новогодним декорациям.
Ограничивайте доступ
Если все вышеперечисленные меры не помогли, придётся лишать питомцев доступа к ёлке. Проще всего пересмотреть место, где будут стоять декорации, и не пускать в эту комнату питомцев.