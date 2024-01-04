Россиянам рассказали, как оздоровиться с помощью петрушки

Много витамина С. В 100 г этой зелени содержится полторы суточные нормы.

Витамин К играет важную роль в здоровье костей, участвует в кроветворении и свёртывании крови.

Фолиевая кислота помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и необходима беременным.

Минералы : калий, магний, марганец, кальций и железо. Калий, например, участвует в регуляции водно-солевого обмена, он стимулирует выведение жидкости из организма, тем самым помогая снижать артериальное давление и уменьшать отёки.

Редкие антиоксиданты — мирецитин и апигенин. Последний нужен для профилактики сердечно-сосудистых, некоторых онкологических заболеваний, сахарного диабета, болезни Альцгеймера и схожих с ней. Также в петрушке есть и другие антиоксиданты — бета-каротин, лютеин, зеаксантин. Они хороши для профилактики болезней глаз, в том числе возрастной катаракты.

Пищевые волокна позволяют организму избавляться от всего вредного и ненужного, в том числе избытка жиров и холестерина. Также они регулируют моторику желудочно-кишечного тракта, стимулируют пищеварение и помогают бороться с запорами.