Россиянам рассказали, как оздоровиться с помощью петрушки
Петрушка — едва ли не самая популярная салатная зелень. Она прекрасно впишется в рацион всех, кто заботится о своём здоровье. Полюбить её можно как минимум по семи причинам — от небольшой калорийности до профилактики серьёзных заболеваний. Подробнее о полезных свойствах петрушки aif.ru рассказала к. м. н., врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.
Польза петрушки
Много витамина С. В 100 г этой зелени содержится полторы суточные нормы.
Витамин К играет важную роль в здоровье костей, участвует в кроветворении и свёртывании крови.
Фолиевая кислота помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и необходима беременным.
Минералы : калий, магний, марганец, кальций и железо. Калий, например, участвует в регуляции водно-солевого обмена, он стимулирует выведение жидкости из организма, тем самым помогая снижать артериальное давление и уменьшать отёки.
Редкие антиоксиданты — мирецитин и апигенин. Последний нужен для профилактики сердечно-сосудистых, некоторых онкологических заболеваний, сахарного диабета, болезни Альцгеймера и схожих с ней. Также в петрушке есть и другие антиоксиданты — бета-каротин, лютеин, зеаксантин. Они хороши для профилактики болезней глаз, в том числе возрастной катаракты.
Пищевые волокна позволяют организму избавляться от всего вредного и ненужного, в том числе избытка жиров и холестерина. Также они регулируют моторику желудочно-кишечного тракта, стимулируют пищеварение и помогают бороться с запорами.
Минимум калорий — в 100 г содержится менее 50 ккал. Петрушку можно добавить в меню разгрузочной диеты.
Организм уважает и другую популярную зелень — укроп. А вот беременным он, кстати, в отличие от петрушки, не настолько подходит.