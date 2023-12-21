Россиянам рассказали, как питаться при простуде. Меню будет вкусным

По словам Умнова, в период болезни важно обеспечить своему организму трёхразовое питание, которое будет сбалансировано по белкам, жирам, углеводам и микроэлементам. Важно добавить в рацион достаточно овощей, фруктов, которые богаты витаминами, А и С. Это, например, цитрусовые, зелёный лук, морковь, смородина. На пользу пойдут твёрдые сыры и нежирная рыба.

Также иммунитет повышают изюм, льняная каша и брусника, добавил Умнов. А вот жареную пищу и всё то, что усиливает брожение в кишечнике, лучше исключить. Ещё важно пить как минимум два литра жидкости в день, отметил Умнов.

О том, какие ещё продукты нужно исключить из рациона при простуде, рассказали в этом материале.