16:45, 27 сентября 2023
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Россиянам рассказали, как питаться в путешествиях. Чтобы и вкусно, и полезно
Любое время года прекрасно подходит для того, чтобы взять отпуск, забыть о работе и отправиться в долгое путешествие с семьёй. Да, это требует определённых ресурсов, но куча эмоций гарантирована. А чтобы они были сугубо положительными, поездку лучше как следует распланировать. Особенно в тех вопросах, которые касаются питания. В Роспотребнадзоре рассказали, как лучше организовать этот процесс.
В ведомстве назвали 7 эффективных правил, которые позволят всю поездку не переживать о еде.
- 1. Придерживайтесь режима питания. Между приёмами пищи должно проходить не более 4 часов, а ужинать следует за 2 часа до сна. В идеале должно быть 5–6 перерывов на еду, включая перекусы.
- 2. Включите в рацион полезные продукты. Путешествие — занятие изнурительное, поэтому человеку нужно много белка, который содержится в мясе, рыбе, крупах и так далее. Также не стоит забывать о зелени — она помогает фокусировать внимание, что важно для поездок за рулём. Перевозить продукты лучше в термосумке.
- 3. Заранее ищите, где поесть. Составьте план остановок с кафешками, почитайте отзывы о заведениях.
- 4. Берите с собой еду с долгим сроком хранения. Это твёрдые овощи, сухофрукты и орехи, а также чистая вода. При малейшем подозрении на порчу продукт нужно немедленно выкинуть.
- 5. Не ешьте во время движения. Детей это в особенности касается. Эксперты советуют делать остановки по 10–15 минут каждая для спокойных и размеренных перекусов.
- 6. Не злоупотребляйте кофеином. Суточная норма кофе — 400 мл. Можно разово подбодрить себя энергетиком, но пить часто его нельзя, это чревато истощением нервной системы, проблемами с ЖКТ и даже депрессией. Тот же чай действует на человека более мягко, но в день не рекомендуют выпивать больше 5–6 чашек.
- 7. Занимайтесь профилактикой отравления. Всегда мойте руки или протирайте их антисептиком, пейте воду в бутылках или кипячёную, не покупайте продукты у сомнительных продавцов, а в кафе берите еду, которую как следует прожаривают или пропекают.
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