Россиянам рассказали, как питаться в путешествиях. Чтобы и вкусно, и полезно

Любое время года прекрасно подходит для того, чтобы взять отпуск, забыть о работе и отправиться в долгое путешествие с семьёй. Да, это требует определённых ресурсов, но куча эмоций гарантирована. А чтобы они были сугубо положительными, поездку лучше как следует распланировать. Особенно в тех вопросах, которые касаются питания. В Роспотребнадзоре рассказали, как лучше организовать этот процесс.