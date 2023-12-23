Жизнь
13:20, 23 декабря 2023
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Россиянам рассказали, как по поведению кошки заметить смертельную опасность

Если вы живёте в доме, где есть газ, вам стоит почаще обращать внимание на поведение вашей кошки. Ваш четвероногий друг сможет вовремя предупредить, если вдруг произойдёт утечка. В этом плане животные намного чувствительнее человека — они начнут подавать сигналы опасности раньше, чем первые симптомы отравления угарным газом появятся у домочадцев. Вот на что надо обращать внимание.

Россиянам рассказали, как по поведению кошки заметить смертельную опасность
© Freepik

Почуяв утечку газа, питомец будет вести себя беспокойно, метаться по квартире (так они ищут безопасное место). Кошки будут принюхиваться к источнику утечки или будут громко звать хозяина. Поведение собак в этом плане несколько отличается — они будут настойчиво проситься на улицу, сообщил портал объясняем.рф.

Чем больше газа в воздухе, тем хуже будет чувствовать себя человек. Симптомы могут варьироваться от пульсации в висках, слабости и звона в ушах до куда более серьёзных — дыхательной недостаточности, обморока и комы.

Ранее международная группа учёных поставила точку в вечном споре собачников и кошатников — кто же из их любимцев умнее. Вот что выяснили исследователи.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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