Россиянам рассказали, как получить земельный участок бесплатно

Кто может получить землю от государства

Список категорий граждан, которым положен земельный участок от государства, может отличаться в зависимости от конкретного региона, но обычно в него входят:

многодетные семьи;

инвалиды;

герои России, герои труда и герои соцтруда, ветераны труда;

военнослужащие и ветераны боевых действий и их семьи.

Чтобы узнать список льготников, нужно найти закон региона: как правило, он называется «О регулировании земельных отношений» или «О порядке предоставления земельных участков на территории (конкретного региона)».

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Варианты получения земли от государства

По закону существуют два варианта получить землю от государства:

Вариант, который доступен именно вам, зависит от льготной категории и от законов вашего региона. Так, на федеральном уровне установлено, что многодетные семьи могут получить участок в собственность бесплатно. При этом условия его предоставления определяются региональным законодательством.

Например, в Рязанской области многодетные семьи должны встать в очередь на получение земли и выбрать участок только из утверждённого перечня. В Новосибирской, Омской и других областях вместо участка можно получить денежные выплаты. А вот в Москве бесплатно обзавестись землёй многодетная семья не сможет.

Если региональным законом не предусмотрена возможность получить участок в собственность бесплатно, то его можно взять в аренду. Арендованную землю в дальнейшем можно выкупить по ставке, установленной в конкретном регионе — от 1% до 100% кадастровой стоимости.

Какую землю можно получить от государства

Участок выделяется из земель неразграниченной муниципальной собственности. Иначе говоря, это свободная земля, которой до этого никто не владел. Её можно использовать для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства на приусадебных участках, садоводства, с возможностью возведения жилого дома до 3-х этажей и оформления прописки.

Как правило, предоставляемые государством земли находятся на окраинах населённых пунктов, где зачастую не построены дороги и не подведены коммуникации.

Но это вовсе не означает, что такие участки нерентабельны, и даже наоборот. Во-первых, дорогу к участку обязаны провести местные власти, а во-вторых, стоит помнить, что после подведения коммуникаций стоимость земли всегда увеличивается в несколько раз.

Минимальная и максимальная допустимая площадь участка зависят от местных требований и установлены правилами землепользования и застройки территории. Льготным категориям граждан, как правило, доступны участки площадью от 600 кв. м. до 3000 кв. м. в зависимости от региона.

Можно ли выбрать участок самим

Выбрать землю для бесплатного предоставления в собственность обычно нельзя, или же предусмотрен ограниченный выбор из определённого списка участков. Но в некоторых регионах есть возможность самостоятельно найти и сформировать участок, в таком случае можно подобрать удобное для себя расположение будущего участка. Например, в Московской области можно выбрать участок самостоятельно.

С предоставлением земли в аренду всё иначе. Гражданин должен самостоятельно найти участок, пройти процедуру его формирования с нуля и получить документы о получении его в аренду от государства. То есть, земля под аренду — это всегда самостоятельный выбор, а значит, можно выбрать подходящий вам по расположению участок, с уже проложенной дорогой и возможностью подведения коммуникаций.

Другие условия получения земли от государства

Конкретные условия получения земли будут обозначены в региональном законодательстве или административном регламенте местной администрации. Так, в Новосибирской области право на бесплатный участок есть у тех, кто работает и проживает в сельском населённом пункте не менее 5 лет.

Соответственно, для получения земли нужно подготовить документы, подтверждающие:

факт осуществления трудовой деятельности в выбранном населённом пункте;

факт проживания на данной территории более 5 лет (то есть выписка с места регистрации по месту жительства).

В то же время в Тюменской области бесплатно обзавестись участком имеет право любой человек, удостоенный звания «Почётный гражданин Тюменской области». Поэтому при оформлении документов нужно будет подтвердить наличие этого звания.

Чтобы получить землю от государства бесплатно в собственность или аренду, необходимо обращаться в местную администрацию либо организацию, уполномоченную распоряжаться земельными участками: это может быть департамент, комитет, администрация или другой государственный орган.

Что делать дальше: