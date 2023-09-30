Россиянам рассказали, как правильно готовить одежду к холодам

«Определив, какие вещи отправятся в химчистку, можно приступить к стирке других верхних вещей. Оцените места, которые требуют внимания: имеются ли пятна, потёртые (места частого соприкосновения куртки с сумкой/рюкзаком) или так называемые засаленные места (обычно это места в области соприкосновения с кожей (внутренняя часть рукавов/манжет и воротника))», — объяснила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Для обработки вещи необходимо использовать жидкий пятновыводитель с триггером. Следует протереть грязные места лёгкими движениями, затем застегнуть все пуговицы и молнии и смело отправлять в машинку. Эксперт добавила, что верхнюю одежду необходимо стирать только жидкими средствами, используя режим стирки длительностью не менее часа.

Рыжкова рассказала, что важно использовать специальные средства во время стирки верхней одежды из мембранной или технологичной ткани. В составе подобных таких есть компоненты, которые не позволяют закупорить мелкие мембраны и испортить вещь. По словам эксперта, после стирки вещи лучше сушить горизонтально, чтобы одежда не потеряла свою форму.

А вот пуховики и куртки с натуральным наполнителем следует стирать обычным способом, не добавляя в машинку теннисные мячики. Они могут изнашивать ткань с внешней стороны из-за комкования, уточнила собеседница газеты. Чтобы пуховик сохранил свою форму, эксперт посоветовала руками разбить забитые комочки наполнителя.

В заключение эксперт пояснила, что избавляться от пятен нужно сразу, пока они ещё свежие. Дальше даже в химчистке выводить будет сложнее.