Россиянам рассказали, как правильно накачать пресс без угрозы для спины

Панов рассказал, что для проработки пресса больше подходят упражнения на баланс, называемые функциональными.

«Суть их в том, что, выстраивая нейтральное положение позвоночника, добавляются в привычные упражнения прогрессии, призванные заставить нервную систему найти равновесие. Подобная активность — огромный пласт методики в фитнес-индустрии. В данной методике пресс работает перманентно, и результат больше о функциях пресса, нежели о внешнем его виде», — объяснил эксперт.

Традиционный взгляд на формирование сильного пресса связан с классическими движениями. Однако у такой техники есть и минусы, особенно в однонаправленных тренировках, когда прорабатывается только пресс. У мощной прямой мышцы живота основная функция — сгибать позвоночник.

«Если говорить о скручиваниях, техника должна быть такой: поясница до подъёма всей спины остается на полу или скамье, ноги и шея расслаблены. При движении вниз очень важно прижимать поясницу к полу, даже когда лопатки или голова ложатся на пол. Очень часто поясницу поднимают — это наклоняет таз, и происходят сразу два некорректных напряжения: подвздошно-поясничная мышца (в это работа ног) и разгибатели поясницы (они забирают всю нагрузку с пресса на себя)», — рассказал Панов.

В планке негативная работа поясницы начинается с полностью прямых ног. В этом положении колени нужно немного сгибать, чтобы работать животом. Так как все движения связаны друг с другом в нашем теле, очень важно контролировать положения всех сегментов опорно-двигательного аппарата, так как они могут и будут влиять на отключение нужных в упражнениях мышц.