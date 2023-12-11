Россиянам рассказали, как правильно сдать квартиру

По словам эксперта, прежде всего стоит проверить состояние квартиры и провести в ней ремонт, если нужно. Так вы сможете сдавать жильё подороже и избежите претензий от квартирантов насчёт «бабушкиного» ремонта. Сделайте хорошие фотографии и приложите их к договору найма.

Далее нужно определиться, на каких условиях вы планируете сдавать жильё: срок, порядок оплаты, стоимость, права и обязанности сторон, ответственность за нарушения, правила проживания и так далее. Всё это должно быть прописано в договоре найма. Этот документ обязателен при сдаче квартиры.

Найти надёжного нанимателя тоже непросто, рассказала Антонова «Газете.Ru». Важно, чтобы он исправно платил за аренду, соблюдал правила проживания и бережно относился к имуществу. Здесь на помощь приходят агентства недвижимости и специализированные сайты. Можно также порекомендовать квартиру знакомым, которые находятся в поисках.

Перед тем как пускать в дом незнакомцев, стоит проверить у них паспортные данные, ознакомиться со справкой о доходах и отзывами от предыдущих арендодателей. Далее уже можно заключать договор найма жилого помещения и регистрировать его в налоговой инспекции.

В документе должны быть прописаны все важные для вас и нанимателя условия сдачи квартиры. В приложении к договору должны идти:

акт приёма-передачи квартиры;

инвентаризационный список имущества;

копии паспортов сторон;

квитанции об оплате аренды и другие документы.

Договор найма нужно обязательно зарегистрировать в налоговой в течение 30 дней после заключения. Это нужно для уплаты налога по ставке 13%. Антонова напомнила, что о сдаче квартиры важно сообщить в управляющую компанию или товариществу собственников жилья. Также стоит предупредить соседей и дать им контактные данные.

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