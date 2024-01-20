Россиянам рассказали, как правильно заполнить анкету на сайте знакомств
freepik.com
Как правильно составить анкету на сайте знакомств
Цель знакомства
Её нужно чётко определить, чтобы сузить круг людей, которые будут попадать в поле зрения, и найти то, что нужно именно вам. Для этого психолог советует ответить на вопросы:
- с кем я хочу познакомиться?
- для чего: дружба, общение, создание семьи?
- какого возраста должен быть партнёр?
- какие ещё параметры принципиально важны? Речь может идти об интересах человека, вредных привычках и многом другом.
Поняв критерии поиска, можно воспользоваться фильтрами на сайте или в приложении для знакомств.
Фотография
Фото надо подбирать, исходя из цели знакомства. Снимки должны раскрывать и показывать владельца анкеты именно с этой стороны.
«Не стоит делать визуальный ряд из снимков в стиле "ню", если запрос в длительных отношениях и создании семьи. Такого рода фотографии скорее привлекут людей лёгкого поведения», — рассказала aif.ru психолог.
Также многие мужчины и женщины грешат тем, что выкладывают либо старые фотографии, либо настолько отретушированные, что по ним сложно узнать реального человека. Всё это приводит к разочарованию при первой встрече или видеозвонке.
Переписка и общение вживую
Психолог предупредила, что не стоит слишком затягивать переписку. Важно переходить на общение по видео- или аудиосвязи, а затем идти на реальное свидание.
«Живой контакт покажет, как человек на самом деле формулирует свои мысли, какой у него голос, как он выглядит. Это может очень сильно отличаться от того, как он пишет. Иногда, услышав голос, люди точно понимают, что это не их человек, и заканчивают общение, не тратя на него много времени», — пояснила Гордеева.
Также надо помнить о мужчинах, которые флиртуют сразу с несколькими женщинами и ставят их «на паузу» до удобного для них случая. На таких занятых кавалеров не стоит тратить своё время. То же самое касается и мужчин — психолог не советует общаться с девушками, которые не знают, чего хотят.
Ранее Ким Кардашьян решила помочь девушкам с организацией романтического вечера на 14 февраля и запустила линию нижнего белья, сделанного полностью из конфет.