Россиянам рассказали, как проверить качество муки на своей кухне. Есть несколько способов

Специалист лаборатории филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Татьяна Андреанова рассказала, что непосредственно в магазине можно узнать о качестве и безопасности продукта прямо по упаковке. Это касается и муки.

Эксперт посоветовала проверять срок годности и наличие знака качества. Наличие международного значка качества ISO говорит о международной сертификации. Но цена на такие товары в этом случае могут быть выше.

Для проверки муки небольшое количество продукта нужно просеять. Её нельзя использовать в готовке, если в ней есть загрязнения или вредители. Также можно растереть небольшое количество муки между пальцами, она должна скрипеть и ссыпаться.

У хорошей муки запах должен отсутствовать или быть не затхлым или не кисловатым. Если вы сомневаетесь, то для усиления запаха можете немного муки залить горячей водой. Эксперт также посоветовала попробовать муку на вкус. Если она горчит, кислит или отдаёт плесенью, то она может быть даже опасна.

А ещё для определения качества можно размешать муку в кашу с равным количеством воды. Хорошая мука останется при этом белой. Затем можно добавить ещё воды до получения жидкого раствора, осадка на дне быть не должно.

Нужно помнить, что некоторые недобросовестные производители в состав муки могут добавлять известь. Необходимо провести тест: размешать муку с водой и добавить туда лимонный сок или уксус. Если примесь начнёт шипеть, то в составе есть известь.