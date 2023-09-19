Жизнь
18:45, 19 сентября 2023
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Россиянам рассказали, как сохранить здоровье на ночной работе

Работа по ночам, да и в целом ночное бодрствование, ещё никому не приносили пользы — организм человека устроен так, что именно в это время суток он должен отдыхать и восстанавливать силы. Максимум, что можно сделать тем, кто вынужден трудиться по такому графику, — постараться снизить вред для здоровья. Какие правила для этого нужно соблюдать, рассказал врач-терапевт, кардиолог Иван Ромасов.

Россиянам рассказали, как сохранить здоровье на ночной работе
© Freepik/freepik

Правила ночной работы:

  • включите яркий свет;
  • полноценно поешьте до работы;
  • в процессе ешьте понемногу: фрукты, овощи, цельнозерновые и продукты, в которых много белка.
  • а вот пейте чаще, чтобы избежать обезвоживания;
  • не злоупотребляйте кофе.

Как снизить вред ночной работы:

  • спите 7–9 часов.
  • создайте комфортные условия для сна: выключите звук на всех гаджетах, наденьте беруши и маску для сна, шторы пусть будут из блэкаут-материала.
  • в свободное от работы время будьте физически активным, придерживайтесь здорового питания и принимайте витамин D и магний.

Последствия ночной работы

Работающий по ночному графику может столкнуться с:

  • бессонницей;
  • постоянным стрессом;
  • психическими расстройствами;
  • выгоранием;
  • сердечно-сосудистыми заболеваниями;
  • снижением либидо;
  • синдромом «сменной работы» — низкая работоспособность, плохое настроение, высокий риск сахарного диабета 2-го типа.

Хуже всего — если график ненормированный. В этом случае человек полностью ломает организм: питается нерегулярно, подолгу не спит, стрессует, а после работы не может уснуть днём, в итоге дожидаются ночи, тем самым сокращает себе время сна.

Выяснить, есть ли у вас проблемы, которые могут появиться из-за ночной работы, можно по анализам:

  • липидный спектр: общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, липопротеин (а);
  • общий анализ крови;
  • глюкоза;
  • витамин D;
  • кальций;
  • магний;
  • ТТГ.

До этого «Секрет фирмы» рассказывал, как комфортно выйти на работу после отпуска. Психолог порекомендовала отрегулировать сон ещё за несколько дней до начала работы.

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