Россиянам рассказали, как сохранить здоровье на ночной работе

Правила ночной работы:

включите яркий свет;

полноценно поешьте до работы;

в процессе ешьте понемногу: фрукты, овощи, цельнозерновые и продукты, в которых много белка.

а вот пейте чаще, чтобы избежать обезвоживания;

не злоупотребляйте кофе.

Как снизить вред ночной работы:

спите 7–9 часов.

создайте комфортные условия для сна: выключите звук на всех гаджетах, наденьте беруши и маску для сна, шторы пусть будут из блэкаут-материала.

в свободное от работы время будьте физически активным, придерживайтесь здорового питания и принимайте витамин D и магний.

Последствия ночной работы

Работающий по ночному графику может столкнуться с:

бессонницей;

постоянным стрессом;

психическими расстройствами;

выгоранием;

сердечно-сосудистыми заболеваниями;

снижением либидо;

синдромом «сменной работы» — низкая работоспособность, плохое настроение, высокий риск сахарного диабета 2-го типа.

Хуже всего — если график ненормированный. В этом случае человек полностью ломает организм: питается нерегулярно, подолгу не спит, стрессует, а после работы не может уснуть днём, в итоге дожидаются ночи, тем самым сокращает себе время сна.

Выяснить, есть ли у вас проблемы, которые могут появиться из-за ночной работы, можно по анализам:

липидный спектр: общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, липопротеин (а);

общий анализ крови;

глюкоза;

витамин D;

кальций;

магний;

ТТГ.

До этого «Секрет фирмы» рассказывал, как комфортно выйти на работу после отпуска. Психолог порекомендовала отрегулировать сон ещё за несколько дней до начала работы.