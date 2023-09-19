Россиянам рассказали, как сохранить здоровье на ночной работе
Работа по ночам, да и в целом ночное бодрствование, ещё никому не приносили пользы — организм человека устроен так, что именно в это время суток он должен отдыхать и восстанавливать силы. Максимум, что можно сделать тем, кто вынужден трудиться по такому графику, — постараться снизить вред для здоровья. Какие правила для этого нужно соблюдать, рассказал врач-терапевт, кардиолог Иван Ромасов.
Правила ночной работы:
- включите яркий свет;
- полноценно поешьте до работы;
- в процессе ешьте понемногу: фрукты, овощи, цельнозерновые и продукты, в которых много белка.
- а вот пейте чаще, чтобы избежать обезвоживания;
- не злоупотребляйте кофе.
Как снизить вред ночной работы:
- спите 7–9 часов.
- создайте комфортные условия для сна: выключите звук на всех гаджетах, наденьте беруши и маску для сна, шторы пусть будут из блэкаут-материала.
- в свободное от работы время будьте физически активным, придерживайтесь здорового питания и принимайте витамин D и магний.
Последствия ночной работы
Работающий по ночному графику может столкнуться с:
- бессонницей;
- постоянным стрессом;
- психическими расстройствами;
- выгоранием;
- сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- снижением либидо;
- синдромом «сменной работы» — низкая работоспособность, плохое настроение, высокий риск сахарного диабета 2-го типа.
Хуже всего — если график ненормированный. В этом случае человек полностью ломает организм: питается нерегулярно, подолгу не спит, стрессует, а после работы не может уснуть днём, в итоге дожидаются ночи, тем самым сокращает себе время сна.
Выяснить, есть ли у вас проблемы, которые могут появиться из-за ночной работы, можно по анализам:
- липидный спектр: общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, липопротеин (а);
- общий анализ крови;
- глюкоза;
- витамин D;
- кальций;
- магний;
- ТТГ.
До этого «Секрет фирмы» рассказывал, как комфортно выйти на работу после отпуска. Психолог порекомендовала отрегулировать сон ещё за несколько дней до начала работы.