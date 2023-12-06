Россиянам рассказали, как вести себя на допросе. Главное не бояться

Во-первых, подготовьтесь к допросу заранее. Ваши показания должны быть точными, подробными и логичными. Лучше проработать их с адвокатом и заранее записать полностью или тезисно. Этими записями разрешено пользоваться на допросе. Отвечайте только на заданные вопросы и не говорите ничего, что могут использовать против вас.

Правило второе — честность. Не лгите и не искажайте факты. Опытный следователь легко распознает ложь, отметил Игнатьичев. Для вас это может обернуться тем, что вас заподозрят в причастности к преступлению. Сохраняйте спокойствие и рациональность.

И конечно, помните о своих правах. Свидетель может привести на допрос своего адвоката, просить перерыв, если допрос продолжается долго, а если вас принуждают дать ответы, которые могут навредить вам или вашим близким, вы можете не свидетельствовать против себя, сказал эксперт «Газете.Ru».