Россиянам рассказали, как восстановить отношения после измены

По словам специалиста, о том, как восстановить семью после измены, говорят редко. При этом партнёр, которому изменили, фактически больше не может чувствовать себя в безопасности, а значит, не может строить планы на будущее.

Самое главное, отметила психолог, — решать проблемы должны хотеть оба партнёра. Пытаться заставить кого-то не стоит. Если каждый готов двигаться навстречу друг другу, то прежде всего придётся поговорить о том, что произошло, — без обвинений и перекладывания ответственности.

Во время беседы стоит говорить открыто и честно о чувствах, не скрывать своих ожиданий и принимать ответственность за свой выбор.

Скрывать свои эмоции нельзя — только так и можно сформировать доверие. Нужно также учитывать, что если вам изменили, то чувствовать злость и обиду — это нормально. Но использовать измену для обвинений и манипуляций не лучшая затея — нужно двигаться к воссоединению, раз уж вы на это решились.

Кстати, обида — одна из самых разрушительных эмоций. Об остальных можно узнать тут.