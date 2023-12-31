Россиянам рассказали, как всё успеть до Нового года

По словам эксперта, мы стараемся многое успеть именно до наступления нового года, потому что если откладывать дела, то уровень тревоги будет только расти.

Чтобы действительно успеть завершить всё важное, нужно, задать себе пару вопросов. Во-первых, «что будет для меня наилучшим результатом?», а во-вторых, «что мне действительно важно успеть?». В результате на первом месте окажутся все срочные дела, выполнение которых принесёт максимум удовольствия.

А ещё важно составить план, но добавить в него только те дела, которые находятся в зоне вашего контроля. Плюс для каждой задачи определите время и дату выполнения, советует эксперт. Она также порекомендовала распределить дела по важности и расставить приоритеты.

Если дел уж очень много, то разрешите себе перенести дедлайны на следующий год. И не забывайте, что вашему организму нужен хороший сон. Иначе об эффективности и продуктивности речи не идёт. Также психолог напомнила, что свои успехи нужно обязательно отпраздновать — это поможет не обесценивать результаты и успокоить внутреннего критика.

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