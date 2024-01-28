Россиянам рассказали, как выбрать ароматы для дома

Виды ароматизаторов для дома: плюсы и минусы

Палочки-благовония

У них сильный аромат, который долго будет ощущаться. В этом и минус: обычно они остаются надолго в квартире и могут начать раздражать. Такие ароматизаторы пожароопасны и аллергенны.

Саше

Их аромат более лёгкий и приятный. Только действуют они точечно, так что запах быстро выветривается. Если в них есть сухоцветы и искусственные добавки, может начаться аллергия.

Свечи

Для дома стоит выбирать только натуральные, которые не выделяют толуола и бензола. Стойкий аромат будет, если свеча будет гореть не менее 30 минут.

Аромалампы

Классическая аромалампа со свечой могут приводить к аллергии и провоцировать кашель, а ещё они пожароопасны. Более безопасные и удобные электрические модели, которые заодно и воздух увлажнят.

Какой аромат для дома выбрать

Маркетологи давно используют фишку с ароматами, которые могут определённым образом влиять на психику, отметила Парецкая. Эти знания можно использовать при выборе аромата для дома.

Например, запах жасмина помогают расслабить сосуды и снизить давление. Он хорошо успокаивает, поднимает настроение и снижает тревожность. А ещё позитивно влияет на женское здоровье, та как улучшает кровообращение в области малого таза.

Аромат ванили обладает антидепрессивным эффектом и способствует созданию атмосферы комфорта. Запах корицы поможет согреться, взбодриться, он благоприятно влияет на работу мозга и иммунную систему. А ещё стимулирует творческие порывы.

Запах лаванды — хорошее средство от бессонницы и тоски. А роза снимает напряжение, успокаивает и настраивает на романтический лад.

Цитрусовые тонизируют и укрепляют иммунитет. Разные ароматы можно использовать для разных пространств: апельсин — для детской, мандарин — для гостиной, лимон — для рабочего кабинета, лайм — для спальни, сказала врач изданию «Доктор Питер».

Ранее терапевт Оксана Драпкина рассказала, что загрязняет воздух в квартире и как сделать его чище.