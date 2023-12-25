Россиянам рассказали, как выбрать гирлянду, которая не спалит дом

Специалист объяснил, что на шнуре питания качественной гирлянды указывают ключевые характеристики и компанию-производитель, а в паспорте — информацию о безопасности и условиях применения. Кстати, сам шнур питания — от вилки до первого диода — должен быть не меньше 150 см.

«В лучшем случае нарушение будет касаться недостаточно длинного шнура питания, который ограничит применение гирлянды только рядом с розеткой, в худшем — нарушение изоляции, хрупкие вилки или неверно указанная степень пылевлагозащиты, что приведёт к использованию на улице гирлянды, для этого не предназначенной», — рассказал Зорин Национальной службе новостей.

По его словам, сама гирлянда загорается редко — такое может быть, если она висит рядом с источником тепла. Чаще всего происходит короткое замыкание из-за нарушения изоляции или неполного контакта вилки с розеткой, а уже от искры могут вспыхнуть окружающие предметы.

«Как любую электропроводку под напряжением, гирлянду необходимо тушить порошковыми и углекислотными составами, категорически запрещается использовать для этой цели воду», — объяснил эксперт.

Если при изготовлении гирлянды соблюдали все требования к качеству, её можно вешать на любую поверхность.

«Если есть опасения при размещении гирлянд, например, на шторах или тюле, лучше использовать гирлянду типа "Роса", так как нагрев таких гирлянд практически отсутствует, или воспользоваться гирляндой с питанием от батареек или USB-разъёма», — рассказал Зорин.

Ещё есть риск перегрузить проводку. Из-за этого может быть пожар, предупредил специалист по безопасности жизнедеятельности Денис Ковалёв. По его словам, в доме достаточно повесить три гирлянды, причём несильные по мощности.