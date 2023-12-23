Россиянам рассказали, как выбрать идеальные санки ребёнку
Катание на санках — увлекательное занятие для ребёнка зимой. Раньше все санки были одинаковые и могли отличаться друг от друга только цветом. Но сейчас на рынке много разных приспособлений для активного досуга на свежем воздухе. О том, какие бывают санки и как их выбирать, рассказал эксперт «Спортмастер PRO» Дмитрий Лемякин.
Какие бывают зимние санки и как их выбрать
Сегодня помимо классических санок из двух полозьев и сиденья между ними существует масса других вариантов — от специальных моделей для малышей до ледянок или тюбингов, которые не имеют с санками ничего общего. Кроме, конечно, предназначения.
В целом можно выделить несколько основных видов санок. Некоторые из них подходят исключительно для езды по городу, другие — только для катания с горок.
Кроме того, основное различие заключается в минимальном возрасте и максимальном весе ребёнка — именно на эти параметры стоит обращать особое внимание.
Классические санки
Сегодня классические санки — это знакомые всем с детства сани, получившие некоторые изменения. Состоят они из каркаса, который может быть стальным (прочнее, но тяжелее) или алюминиевым (легче, но чуть менее прочный). Сами полозья в основном плоские или трубчатые. Первые хорошо подойдут для свежего снега, вторые — для укатанного. Сиденье делают либо из дерева, либо из пластика. Также используют мягкие непромокаемые подстилки.
Практически все санки имеют спинку, иногда съёмную. Для перевозки производители оснащают санки верёвкой или, чаще, жёсткой ручкой. Её можно перекинуть с передней части на заднюю и толкать сани перед собой, вместо того чтобы тянуть.
Также на задней части салазок могут быть установлены небольшие колёса — для небольших препятствий.
Грузоподъёмность обычных санок — около 50 кг.
Минимальный возраст — 3 года.
Санимобиль
По сути, те же классические санки, только с выдвижной колёсной платформой, которую при необходимости можно убрать. Такие сани выбирают в основном для перевозки детей в черте города: выдвижная колёсная рама помогает преодолевать сухие асфальтовые и грунтовые дороги без снега. Для катания с горки такие сани не подойдут.
Минимальный возраст ребёнка — 1,5–2 года.
Санки-коляска
Они больше похожи на обычную коляску, разве что вместо колёс в них используются полозья. Так же как и санимобиль, имеют выдвижную колёсную раму для преодоления сухих, незаснеженных мест.
Помимо этого, в большинстве моделей кресло переводится в горизонтальное положение. А сверху обязательно есть накидка для защиты от осадков.
Используют такие санки для малышей.
Снегокат
Снегокат представляет собой каркас из металла на трёх пластиковых лыжах. Имеет мягкое сиденье, может быть оборудован спинкой. Основное отличие от обычных санок — возможность управлять траекторией движения с помощью руля. Руль может быть круглым, как у автомобиля, или вытянутым, как у велосипеда.
Кроме того, снегокаты почти всегда оснащены тормозом. Объясняется это тем, что основное предназначение снегоката — спуск со снежных горок.
Снегокаты в среднем имеют ограничение по весу в 100 кг, так что пользоваться ими может и взрослый. А некоторые модели предназначены для одновременного катания сразу двух человек.
Минимальный возраст — 6–7 лет.
Снегосамокат
По сути — самокат, у которого вместо колёс небольшие широкие лыжи. Предназначен в первую очередь для езды по накатанным снежным дорожкам и спуска с некрутых склонов. Модели отличаются по возрасту и максимальному весу, существуют даже варианты для взрослых.
Минимальный возраст ребёнка — 4–5 лет, для выбора наиболее подходящей модели лучше сверяться с таблицей роста.
Ледянки
Выбор ледянок очень большой. Начиная от полноценных саней со спинками, рулём и металлическими полозьями и заканчивая простыми ледянками. Последние могут быть самого разного размера и формы — от обычных кругов и овалов до «тазиков» и «корыт» с ручками. Основное преимущество ледянок — это низкий вес. Идеальное решение для тех, кто любит кататься, но не любит «саночки возить».
Кроме того, ледянки из-за простоты конструкции отличает невысокая цена.
Минимальный возраст — 3 года, максимальный вес — 100 кг, конкретное значение зависит от модели.
Тюбинг, или «ватрушка»
Тюбинги, или «ватрушки», хорошо скользят и удобны в использовании.
В среднем тюбинги имеют размер в 70–130 см в диаметре. Максимальная нагрузка может доходить до 130 кг. Рекомендованы детям от 5–6 лет.
Но важно помнить, что этот вид развлечения — травмоопасен. Не оставляйте маленьких детей без присмотра на горке и будьте внимательны!