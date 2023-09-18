Россиянам рассказали, какие овощи нужно есть для продления молодости
С возрастом количество полезных веществ в коже снижается, потому нужно поддерживать их необходимый уровень, чтобы надолго сохранить молодость, естественную красоту и тонус кожи. А чтобы кожа оставалась молодой, тело подтянутым, а здоровье крепким, необходимо соблюдать правильный образ жизни: заниматься спортом и есть антивозрастные продукты, в том числе овощи. О том, какие именно овощи тормозят старение, рассказала врач Екатерина Иванникова.
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Врач-эндокринолог-диетолог, руководитель Клиники диетологии и нутритивной поддержки Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова посоветовала включать в свой рацион такие овощи:
- Кейл, или кудрявая капуста. Этот овощ низкокалорийный, зато богат антиоксидантами, витаминами А, С и К, полезен для сердца и обладает противовоспалительными свойствами. Капуста хороша в салатах.
- Капуста белокочанная. Содержит огромное количество питательных веществ. Капуста благотворно влияет на сердце и желудочно-кишечный тракт, укрепляет иммунитет и борется с воспалением. Её лучше есть в свежем или в квашеном виде. Но осторожнее нужно тем, кто страдает от метеоризм.
- Сельдерей. Природный источник кальция, водорастворимых витаминов и фитонутриентов, снижающих риск развития хронического воспаления. Обладает условной отрицательной калорийностью, поэтому полезен для тех, кто контролирует вес. Улучшает работу сердца, борется со свободными радикалами.
- Морковь. Богата бета-каротином, который в организме трансформируется в ретинол – витамин молодости и красоты. Морковь лучше употреблять в сыром виде, но с добавлением жира, например, сметаны или растительного масла.
- Брюссельская капуста. Содержат антивозрастной антиоксидант кемпферол, который укрепляет стенки сосудов, защищает клетки от окислительного повреждения, помогает выводить из организма токсины.
- Цветная капуста. Содержит много антиоксидантов, которые борются с воспалением, укрепляют иммунную систему, защищают кости. А ещё клетчатка улучшает пищеварение.
- Зелёная фасоль. Хорошо насыщает, что помогает контролировать вес. Употребление стручковой фасоли поддерживает здоровье сердца, снижает артериальное давление и уменьшает воспаление.
- Брокколи. Эта капуста улучшает пищеварение, полезна для сердца, помогает предотвратить развитие рака, борется со старением.
- Cпаржа. Она содержит много глутатиона — антиоксиданта, помогающего восстановлению организма и замедлению процесса старения. Помогает предотвратить снижение когнитивных функций.
- Зелёный горошек. Содержит белок, мощные фитохимические антиоксиданты, которые помогают бороться с воспалением и защищать организм от окислительного стресса. Горошек можно употреблять в любом виде, кроме консервированного (в нём много соли).
- Шпинат. Он очень полезен для сердца и глаз, снижает артериальное давление, улучшает когнитивные функции, защищает от некоторых хронических заболеваний и рака. Однако людям с гиперурикемией и подагрой лучше много шпината не есть.
Включать эти овощи в рацион нужно в идеале каждый день — в сутки взрослый человек должен съедать не менее 30 г растительной клетчатки. Но сначала необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться, что у вас нет противопоказаний.