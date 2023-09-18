Россиянам рассказали, какие овощи нужно есть для продления молодости

Врач-эндокринолог-диетолог, руководитель Клиники дие­тологии и нутритивной поддержки Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова посоветовала включать в свой рацион такие овощи:

Кейл, или кудрявая капуста . Этот овощ низкокалорийный, зато богат антиоксидантами, витаминами А, С и К, полезен для серд­ца и обладает противовоспалительными свойствами. Капуста хороша в салатах.

. Этот овощ низкокалорийный, зато богат антиоксидантами, витаминами А, С и К, полезен для серд­ца и обладает противовоспалительными свойствами. Капуста хороша в салатах. Капуста белокочанная . Содержит огромное количество питательных веществ. Капуста благотворно влияет на сердце и желудочно-кишечный тракт, укрепляет иммунитет и борется с воспалением. Её лучше есть в свежем или в квашеном виде. Но осторожнее нужно тем, кто страдает от метеоризм.

. Содержит огромное количество питательных веществ. Капуста благотворно влияет на сердце и желудочно-кишечный тракт, укрепляет иммунитет и борется с воспалением. Её лучше есть в свежем или в квашеном виде. Но осторожнее нужно тем, кто страдает от метеоризм. Сельдерей . Природный источник кальция, водораст­воримых витаминов и фитонутриентов, сни­жающих риск развития хронического воспаления. Обладает условной отрицательной калорийностью, поэтому полезен для тех, кто контролирует вес. Улучшает работу сердца, борется со свободными радикалами.

. Природный источник кальция, водораст­воримых витаминов и фитонутриентов, сни­жающих риск развития хронического воспаления. Обладает условной отрицательной калорийностью, поэтому полезен для тех, кто контролирует вес. Улучшает работу сердца, борется со свободными радикалами. Морковь . Богата бета-каротином, который в организме трансформируется в ретинол – витамин молодости и красоты. Морковь лучше употреблять в сыром виде, но с добавлением жира, например, сметаны или растительного масла.

. Богата бета-каротином, который в организме трансформируется в ретинол – витамин молодости и красоты. Морковь лучше употреблять в сыром виде, но с добавлением жира, например, сметаны или растительного масла. Брюссельская капуста . Содержат антивозрастной антиоксидант кемпферол, который укрепляет стенки сосудов, защищает клетки от окислительного повреждения, помогает выводить из организма токсины.

. Содержат антивозрастной антиоксидант кемпферол, который укрепляет стенки сосудов, защищает клетки от окислительного повреждения, помогает выводить из организма токсины. Цветная капуста . Содержит много антиоксидантов, которые борются с воспалением, укрепляют иммунную систему, защищают кости. А ещё клетчатка улучшает пищеварение.

. Содержит много антиоксидантов, которые борются с воспалением, укрепляют иммунную систему, защищают кости. А ещё клетчатка улучшает пищеварение. Зелёная фасоль . Хорошо насыщает, что помогает контролировать вес. Употребление стручковой фасоли поддерживает здоровье серд­ца, снижает артериальное давление и уменьшает воспаление.

. Хорошо насыщает, что помогает контролировать вес. Употребление стручковой фасоли поддерживает здоровье серд­ца, снижает артериальное давление и уменьшает воспаление. Брокколи . Эта капуста улучшает пищеварение, полезна для сердца, помогает предотвратить развитие рака, борется со старением.

. Эта капуста улучшает пищеварение, полезна для сердца, помогает предотвратить развитие рака, борется со старением. Cпаржа . Она содержит много глутатиона — антиоксиданта, помогающего восстановлению организма и замедлению процесса старения. Помогает предотвратить снижение когнитивных функций.

. Она содержит много глутатиона — антиоксиданта, помогающего восстановлению организма и замедлению процесса старения. Помогает предотвратить снижение когнитивных функций. Зелёный горошек . Содержит белок, мощные фитохимические антиоксиданты, которые помогают бороться с воспалением и защищать организм от окислительного стресса. Горошек можно употреблять в любом виде, кроме консервированного (в нём много соли).

. Содержит белок, мощные фитохимические антиоксиданты, которые помогают бороться с воспалением и защищать организм от окислительного стресса. Горошек можно употреблять в любом виде, кроме консервированного (в нём много соли). Шпинат. Он очень полезен для сердца и глаз, снижает артериальное давление, улучшает когнитивные функции, защищает от некоторых хронических заболеваний и рака. Однако людям с гиперурикемией и подагрой лучше много шпината не есть.

Включать эти овощи в рацион нужно в идеале каждый день — в сутки взрослый человек должен съедать не менее 30 г растительной клетчатки. Но сначала необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться, что у вас нет противопоказаний.