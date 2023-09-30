Россиянам рассказали, какие показатели из анализа крови могут указывать на проблемы с сердцем

Другое дело — показатели тромбоцитов. Их превышение не обязательно значит, что у вас вот-вот оторвётся тромб. Как и малое количество тромбоцитов не всегда говорит о болезнях крови. Этот показатель вообще может меняться по многим причинам, включая количество выпитой накануне воды.

Сердечные риски можно заменить и в показателях биохимии крови. Например, контролируя уровень сахара в крови, мы продлеваем себе жизнь, написала Лялите в своей книге «У меня есть сердце». У пациентов с нормальным и повышенным уровнем сахара при прочих равных будет разный риск сердечно-сосудистых катастроф.

Такие показатели, как АЛТ/АСТ, помогают заметить инфаркт миокарда. АСТ в этом случае будет значительно выше АЛТ.

На проблемы с сердцем часто указывает уровень мочевой кислоты. Повышенный показатель чаще бывает у людей с рисками сердечно-сосудистых катастроф. Обратить на него внимание нужно, если у человека есть другие сердечно-сосудистые риски — артериальная гипертензия, гипергликемия, диабет.

На работу сердца влияет калий в организме. Излишки этого микроэлемента, например, вызывают аритмию.

Анализ на ТТГ сдают, если есть подозрения на сбои в работе щитовидной железы. А это нарушение, в свою очередь, будет в том числе сердечно-сосудистую систему, цитирует книгу Лялите «Комсомольская правда».