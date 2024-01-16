Жизнь
12:40, 16 января 2024
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Россиянам рассказали, какие пособия вырастут с 1 февраля

C 1 февраля 2024 года в России собираются проиндексировать более 40 видов выплат, рассказали в Минтруде. Речь идёт о повышении имеющихся пособий и компенсаций на 7,4%. Соответствующий проект постановления кабмина размещён на сайте нормативно-правовых актов. Как отметил министр труда Антон Котяков, индексация коснётся маткапитала, пособия по уходу за ребёнком, выплат ветеранам и других мер социальной поддержки.
Freepik

Freepik

В пресс-службе ведомства напомнили, что коэффициент индексации выплат устанавливается ежегодно, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

В 2024 году он составит 1,074, то есть увеличится на те самые 7,4%.

В результате вырастут:

  • материнский капитал;
  • единовременное пособие матери при рождении ребёнка;
  • ежемесячное пособие по уходу за ребёнком;
  • ежемесячная выплата ветеранам и многие другие выплаты.

Котяков уточнил, что повышение коснётся более 20 млн россиян.

Кстати, с 1 января россиянам повысили ещё и размер пенсии. Но до пенсии мечты у многих она всё равно не дотягивает.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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