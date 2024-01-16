Россиянам рассказали, какие пособия вырастут с 1 февраля

В пресс-службе ведомства напомнили, что коэффициент индексации выплат устанавливается ежегодно, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

В 2024 году он составит 1,074, то есть увеличится на те самые 7,4%.

В результате вырастут:

материнский капитал;

единовременное пособие матери при рождении ребёнка;

ежемесячное пособие по уходу за ребёнком;

ежемесячная выплата ветеранам и многие другие выплаты.

Котяков уточнил, что повышение коснётся более 20 млн россиян.

Кстати, с 1 января россиянам повысили ещё и размер пенсии. Но до пенсии мечты у многих она всё равно не дотягивает.