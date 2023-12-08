Россиянам рассказали, какие продукты сделают сытым и не навредят фигуре
Знакомо ли вам такое: плотный обед вроде бы был совсем недавно, а есть снова хочется? Решить такую проблему можно, пересмотрев свой рацион, заявила диетолог, нутрициолог, основатель школы здорового питания Lilystarfit, популярный блогер Лилия Стародубцева. Она перечислила продукты, которые хорошо насыщают и при этом уменьшают аппетит.
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Чувства сытости после еды можно добиться, если придерживаться нескольких правил, сказала эксперт изданию РИАМО. Самое важное — отказаться от перекусов, пить достаточно воды и добавлять в каждый приём пищи клетчатку.
В первой половине дня лучше есть крупы и сладкие фрукты. А на обед можно съесть мясо с овощами и зеленью. Для ужина подойдут яйца или рыба с овощами.
Вообще, ужин должен быть разгруженным, чтобы не перегружать печень и желчный пузырь на ночь. Тяжёлый ужин не даст усвоиться полезному завтраку, отметила диетолог.
Забудьте про простые углеводы и перекусы в виде чая с печеньками — этим вы только спровоцируете скачки сахара и как результат чувство голода, добавила диетолог.
Если чувство голода преследует вас постоянно, убедитесь, что вы питаетесь разнообразно и в вашем рационе нет пищевого мусора. Ещё один важный момент: голод может появляться из-за нарушений гормонального баланса, усвоения питательных элементов или проблем с ЖКТ, добавила эксперт.