Россиянам рассказали, какие продукты сделают сытым и не навредят фигуре

Чувства сытости после еды можно добиться, если придерживаться нескольких правил, сказала эксперт изданию РИАМО. Самое важное — отказаться от перекусов, пить достаточно воды и добавлять в каждый приём пищи клетчатку.

В первой половине дня лучше есть крупы и сладкие фрукты. А на обед можно съесть мясо с овощами и зеленью. Для ужина подойдут яйца или рыба с овощами.

Вообще, ужин должен быть разгруженным, чтобы не перегружать печень и желчный пузырь на ночь. Тяжёлый ужин не даст усвоиться полезному завтраку, отметила диетолог.

Забудьте про простые углеводы и перекусы в виде чая с печеньками — этим вы только спровоцируете скачки сахара и как результат чувство голода, добавила диетолог.

Если чувство голода преследует вас постоянно, убедитесь, что вы питаетесь разнообразно и в вашем рационе нет пищевого мусора. Ещё один важный момент: голод может появляться из-за нарушений гормонального баланса, усвоения питательных элементов или проблем с ЖКТ, добавила эксперт.