Россиянам рассказали, каких погодных рекордов ждать в 2024 году

Если объяснять по-простому, то «Эль-Ниньо» влияет на колебания температуры верхнего слоя Тихого океана в его экваториальной части. Такие изменения могут случаться раз в 2−7 лет и продолжаться до года. В итоге это влияет на всё — и погоду в первую очередь.

Как рассказали специалисты, нагрев воды в Тихом океане влияет на климат с задержкой и с реальным потеплением жители планеты столкнутся лишь в 2024 году. Это коснётся не только повышения температуры воздуха, но и даже потребительской корзины.

Например, из-за «Эль-Ниньо» начались проблемы с урожайностью риса, апельсинов, сахарного тростника, кофе и какао-бобов. Поэтому шоколад вырос в цене и в будущем дешевле точно не станет.