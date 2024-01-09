Россиянам рассказали, каких погодных рекордов ждать в 2024 году
Новый, 2024 год может стать самым жарким в истории, заявили специалисты. Прошедший год тоже нельзя было назвать прохладным, а всё из-за погодного явления «Эль-Ниньо». Всемирная метеорологическая организация заявила, что жарче 2023-го в истории наблюдений ещё не было. Однако это точно не конец — по прогнозам, наступивший год может удивить ещё сильнее.
Если объяснять по-простому, то «Эль-Ниньо» влияет на колебания температуры верхнего слоя Тихого океана в его экваториальной части. Такие изменения могут случаться раз в 2−7 лет и продолжаться до года. В итоге это влияет на всё — и погоду в первую очередь.
Как рассказали специалисты, нагрев воды в Тихом океане влияет на климат с задержкой и с реальным потеплением жители планеты столкнутся лишь в 2024 году. Это коснётся не только повышения температуры воздуха, но и даже потребительской корзины.
Например, из-за «Эль-Ниньо» начались проблемы с урожайностью риса, апельсинов, сахарного тростника, кофе и какао-бобов. Поэтому шоколад вырос в цене и в будущем дешевле точно не станет.